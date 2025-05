Foto: EPA/Scanpix/LETA

Kad varam gaidīt pirmo karstuma vilni? Meteorologs nāk klajā ar iepriecinošām prognozēm Ieteikt







Šķiet, ka daba beidzot pāršķir lapu – pēc kaprīzā maija ar salnām un lietu pie apvāršņa sāk iezīmēties jauna aina. Kā skaidro meteorologs Mārtiņš Bergšteins, sāk norisināties ievērojamas atmosfēras cirkulācijas izmaiņas, un jūnija sākumā Latvijā varētu ierasties pirmais īstais vasaras karstuma vilnis.

Viņš sociālajā tīklā “Facebook” dalījies ar ierakstu: “Kā jau iepriekš prognozēts – šobrīd sāk norisināties ievērojamas atmosfēras cirkulācijas izmaiņas. Jūnija sākumā tās mūsu reģionā varētu ienest arī pirmo, vasarīgo karstuma vilni.

Jau šobrīd auksta gaisa noplūde no Arktikas uz mūsu reģionu ir apstājusies, taču arī ļoti silts gaiss vēl nepieplūst – gaisa masa iesilt uz vietas. Tas labi jūtams šodien (un arī nākamajās dienās), kad dienās, Saulei spīdot gaiss jau daudzviet iesils līdz +19°C…+22°C un ar katru nākamo nakti minimālā gaisa temperatūra būs par grādu augstāka. Arī salnas nu jau vairs nav gaidāmas.

Jūnija sākumā situācija gan varētu vēl vairāk virzīties par labu vasarīgi karstākam laikam – šobrīd sāk uzrādīties singāls par anticiklona (virs Dienvideiropas) strauju izplatību tālāk uz ziemeļiem, līdz ar to mūsu reģionā ienesot ļoti siltu, pat karstu gaisa masu. Šobrīd par to prognozes ir mainīgas, bet svarīgākais – uz šādu notikumu attīstību prognozēs sāk parādīties vērā ņemams signāls. Par to tad jau informēšu nākamās nedēļas laikā.”

