Visvairāk pirktais lietotais e-auto “BMW i3”. Publicitātes foto

Kādus lietotus elektromobiļus pērkam?







Atis Jansons, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pērkam tos krietni vairāk nekā agrāk – tāda bija jūlija autotirgus ziņu esence. Un tā mazliet ieintriģēja – kādus tad šos pērk? Un kas tie pircēji?

Palūdzu Auto asociāciju savu statistiku papildināt. Un te nu ir atšifrējums.

No 65 jūlijā importētajiem e-auto mazliet vairāk nekā pusi nopirkuši uzņēmumi jeb, kā saka, juridiskas personas. Tikai viens no viņu izvēlētajiem ir vecāks par pieciem gadiem. Pārējie jaunāki par trim. Tātad ar minimālu kritiska nolietojuma risku. Trīs “Tesla 3” auto pat šajā gadā ražoti.

Privātpersonas riska zonā devušās biežāk un dziļāk. Divi no viņu izvēlētajiem “Nissan Leaf” ir pat desmitgadīgi. Tādu cena (pēc portālā “ss.lv” redzamā) ir zem 10 tūkstošiem eiro. Dārgākais privātais pirkums ir tikai gadu nobraucis “Audi E-tron”. Tādu savukārt minētā portāla sludinājumos neatradīsiet par 60 000 lētāku.

Firmas un modeļi. Pilnīga mazā “BMW” (“i3”) hegemonija. 30 no 65. Tikai viens no tiem vecāks par pieciem gadiem. Vēlreiz iegriežoties sludinājumos, redzam, ka šādu preci tur piedāvā par cenām no 20 līdz 30 tūkstošiem eiro.

Atgādinu visvairāk pirktā lietotā e-auto galvenos tehniskos datus.

Garums 401 cm, svars 1290 kg, akumulators 42,2 kWh, nobraukums ar vienu uzlādi 280 km.

Un, popularitātes pieauguma iemeslus meklējot, piebildīšu par vēl vienu EV vilinājumu, ar kuru iepazinos “Škoda Enyaq” testā. Sastrēgums bija pamatīgs, aste tā apmēram pusotra kvartāla garumā. Pukojos tās galā, līdz atcerējos – man taču šodien ir zilie numuri! Un jau pēc trim minūtēm biju visiem stāvētājiem priekšā…