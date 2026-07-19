Kalpos teju mūžīgi: vācu eksperti nosaukuši 12 uzticamākos auto modeļus ar 200 000 km nobraukumu 57
Stabilu, ilglaicīgi uzticamu automobiļu nav tik daudz, kā varētu šķist, taču ir modeļi, kas spēj pārvarēt distances ar pārsteidzošu izturību. Turklāt runa nav tikai par 100 000 kilometriem – atsevišķos gadījumos šie spēkrati godam iztur pat divreiz vai trīsreiz lielākus attālumus.
Reitingu publicējis respektablais vācu izdevums “Auto Bild” , balstoties uz pašu veiktajiem ilgtermiņa testa braucieniem.
Divpadsmit līderu sarakstā iekļuvuši dažādu klašu modeļi, taču, kā jau varēja gaidīt, sarakstā dominē vācu un japāņu markas.
Lūk, uzticamākie un izturīgākie auto ar 200 000 km nobraukumu: