Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto. LETA/Ieva Lūka

Kalpos teju mūžīgi: vācu eksperti nosaukuši 12 uzticamākos auto modeļus ar 200 000 km nobraukumu 57

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Stabilu, ilglaicīgi uzticamu automobiļu nav tik daudz, kā varētu šķist, taču ir modeļi, kas spēj pārvarēt distances ar pārsteidzošu izturību. Turklāt runa nav tikai par 100 000 kilometriem – atsevišķos gadījumos šie spēkrati godam iztur pat divreiz vai trīsreiz lielākus attālumus.

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Reitingu publicējis respektablais vācu izdevums “Auto Bild” , balstoties uz pašu veiktajiem ilgtermiņa testa braucieniem.

Divpadsmit līderu sarakstā iekļuvuši dažādu klašu modeļi, taču, kā jau varēja gaidīt, sarakstā dominē vācu un japāņu markas.

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Lūk, uzticamākie un izturīgākie auto ar 200 000 km nobraukumu:

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