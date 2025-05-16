Nosaukts konkrēts vecums, sākot no kura auto vadīšana kļūst bīstama. Kad laiks atdot tiesības? 0
Lai gan likums nenosaka konkrētu vecumu, kad būtu jāpārtrauc auto vadīšana, eksperti uzsver, ka ar gadiem mainās gan redze, gan reakcijas spējas un veselības stāvoklis var būtiski ietekmēt satiksmes drošību. Arvien vairāk senioru turpina piedalīties ceļu satiksmē, tomēr līdz ar to pieaug arī riski, kuri var kļūt par nopietnu apdraudējumu gan pašiem, gan citiem satiksmes dalībniekiem.
Lai arī dati no ASV liecina, ka gados vecāki autovadītāji (virs 65 gadiem) salīdzinoši retāk izraisa negadījumus nekā jauni un nepieredzējuši šoferi, pēdējos gados novērots būtisks pieaugums to avāriju skaitā, kuros iesaistīti cilvēki vecumā virs 70 gadiem.
Līdzīgas tendences vērojamas arī citviet Eiropā.
Kāpēc vecums kļūst par izaicinājumu pie stūres?
Novecošana ietekmē vairākus ar braukšanu saistītus faktorus. Ar gadiem pasliktinās redze un dzirde, kas sarežģī braukšanu vājā apgaismojumā, lietainos apstākļos vai krēslā. Perifērā redze kļūst šaurāka, samazinās kontrasta uztvere, kas var apgrūtināt spēju laikus pamanīt citus transportlīdzekļus, gājējus vai ceļazīmes.
Tāpat lēnāka kļūst reakcija, parādās stīvums locītavās, samazinās roku un kāju kustību amplitūda. Vēl viens būtisks riska faktors ir medikamentu lietošana – daudzi seniori lieto zāles, kas var izraisīt miegainību, reiboņus vai citas blakusparādības.
Brīdinājuma zīmes, ko nevajadzētu ignorēt
Nav viena skaitļa pasē, kas pasaka – tagad viss, auto jāliek malā. Tomēr ir signāli, kas norāda, ka pienācis laiks pārdomāt braukšanas ieradumus. Piemēram:
- rodas orientēšanās grūtības pazīstamās vietās;
- biežāk notiek sīki pārkāpumi, kļūdas vai gandrīz sadursmes;
- grūtības noturēt taisnu braukšanas līniju vai ieturēt pareizo joslu;
- apkārtējie (bērni, draugi) sāk paust bažas par drošību.
Ārsti nereti norāda, ka tieši tuvinieku atklāta saruna ir viens no iedarbīgākajiem veidiem, kā rosināt cilvēku pārdomāt, vai braukšana vēl ir droša. “Drošība ir jāliek pirmajā vietā – neatkarīgi no tā, cik ilgi cilvēks bijis pieredzējis šoferis.”
Kā braukt droši arī cienījamā vecumā?
Senioriem ieteicams izvēlēties diennakts gaišās stundas, zināmus maršrutus un izvairīties no lielas satiksmes. Arvien populārāki kļūst arī tehniskie risinājumi, piemēram, papildu spoguļi, atpakaļskata kameras, elektroniskās palīgsistēmas.Reklāma
Tāpat svarīga ir arī fiziskā aktivitāte. Lokanības un koordinācijas vingrinājumi, spēka treniņi un vienkārši pastaigu ieradumi var palīdzēt saglabāt labāku reakciju un spēju rīkoties negaidītās situācijās.
Ko darīt, ja auto kļūst par apgrūtinājumu?
Auto bieži simbolizē brīvību un neatkarību, tāpēc atteikšanās no tā nav vienkāršs lēmums. Taču mūsdienās senioriem ir pieejamas vairākas alternatīvas – īpaši transporta pakalpojumi, sabiedriskā transporta atlaides, palīdzība no tuviniekiem vai sociālā dienesta.
Nav kauns atzīt, ka kļūst grūtāk vadīt automašīnu. Ir drosmīgi laikus pieņemt šo lēmumu un tādējādi pasargājot gan sevi, gan citus.