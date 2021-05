Foto: Shutterstock

Kameņu saime dārzam: traka iecere vai tomēr izcils dārznieka palīgs?







Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

Latvijas Biškopības biedrība par gada biti pasludinājusi zemes kameni (Bombus terrestris). Ir laba ideja vasaras māju saimniekiem – iegādāties kameņu saimes. Tās gan medu nenes, taču arī kopšanu neprasa. Turklāt tās apputeksnēs augus siltumnīcā un uz lauka.

Foto: Inita Šteinberga

“Kameņu saimes ir populāras apputeksnētājas profesionālajās siltumnīcās, taču tās vērts iegādāties arī maza dārziņa saimniekiem,” iesaka bitenieks un kameņu dzīves zinātājs Juris Šteiselis. Vēl viens no ieguvumiem – gan lieliem, gan maziem patīk vērot, kā skaistais kukainis rosās ziedos, kā tekalē iekšā un ārā no sava namiņa.

Iespējams iegādāties dažāda lieluma kameņu saimes, to cena: no 45 līdz 90 eiro atkarībā no saimes lieluma. Priekam pilnīgi pietiks ar mazāko saimīti, iesaka uzņēmuma A. M. Ozoli darbinieks Andris Vēliņš.

Iedrošinājumam var piebilst, ka kamenes nekad neuzbrūk. Tās iedzeļ ļoti reti – tikai tad, ja tiek piespiestas. Protams, tās aizstāvēs savu namiņu, taču to ligzdās nav paredzēta cilvēka iejaukšanās.

Speciālists iesaka kameņu stropiņu iegādāties ne agrāk kā maijā, kad iestājies stabili silts laiks un ziedu netrūkst. Ievietojot kamenes siltumnīcā, zem kartona stropiņa paliek paliktni un uz tā uzliek kādu plāksni, lai nebojā kondensāts. Dārzā novietojamais stropiņš ir ūdensnecaurlaidīgs.

Kameņu stropā rosība beigsies rudenī. Jaunās mātes pašas atradīs sev ziemošanas vietas. Tukšo kasti vēlams sadedzināt.

Kamenes nelido tālu, tāpēc čakli apputeksnēs augus ligzdas tuvumā.