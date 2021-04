Foto: PEXELS

Kamēr cilvēki gaida rindā ēdienu, noklīdis suns, "iekarojot" sirdis, tiek pie salduma un cūku taukiem







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ko “Strādnieku Avīze” rakstīja pirms 100 gadiem

Četrkājainā privilēģijas. Kad dažas dienas atpakaļ dzelzceļnieku naturāliju izdalīšanas punktā divkājainie dzelzceļnieki gaidīja garā rindā, ieradās kāds melns četrkājis, arī, kā domājams, dzelzceļnieks, vārdā, kā liekas, Bobis, un bez kādām naturāliju kartēm un rindas brāzās taisni pie jaunkundzēm – čeku rakstītājas un kasierenes, par savu ierašanos jautri vēstīdams gan ar stāvus celšanos, gan roku laizīšanu.

Jaunkundzes viena pēc otras ņēmās šo četrkāji pamielot ar cukuru no tā paša maisa, no kura bēra rindā stāvētājiem un, kad Bobis sāka atteikties no cukura, tad viņu pamieloja ar cūku taukiem no tās pašas bundžas, no kuras dalīja arī rindā stāvētājiem.

Kad kāds no klātesošiem iebilda, ka pēc cukura tauki kaitēs māgai, jaunkundzes laipni paziņoja, ka četrkājainais tā tiek barots katru dienu vairāk reizes un māgai tas nebūt nekaitot.