Kārlis Ulmanis

"Uzbrucēji bija četri!" Mežotnes atentāts pret Kārli Ulmani jau bija nopietnāks par iepriekšējo







Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

1921. gada 27. aprīlī. Vēl viens atentāts pret Ulmani

Pirms 100 gadiem Mežotnē notika divu gadu laikā jau otrais neveiksmīgais atentāts pret tā brīža valdības vadītāju Kārli Ulmani.

Pirmais notika 1920. gada 15. aprīlī netālu no Liedes kroga, uz Jaungulbenes–Lubānas ceļa, kad automašīnai, kurā Ulmanis ar līdzbiedriem devās no viena priekšvēlēšanu pasākuma uz otru, priekšā nogāza priedi un braucējus no meža apšaudīja.

Mežotnes atentāts jau bija nopietnāks par iepriekšējo. Šoreiz uz Ulmaņa auto meta divas rokasgranātas.

Par laimi, automašīna kustējās ātri, tādēļ viena no granātām eksplodēja jau aiz tās, bet otrai auto paspēja pabraukt garām, pirms tā sprāga.

Uzbrucēji bija četri vīrieši – trīs karavīra apģērbā un viens civilā. Pie Mežotnes skolas nama, gaidot premjera uzrunu, bija sapulcējušies diezgan daudz ļaužu, ko izmantoja teroristi, iejūkot pūlī.

Vajāšanas un to pavadošās apšaudes laikā ievainojumus guva vietējais Mežotnes policists Rūdolfs Kalniņš. Atentātā mestās granāta šķembas viegli ievainoja arī kādu garāmgājēju.

Ulmanis, viņa sekretārs Jūlijs Druva, adjutants leitnants Fricis Ansons un Bauskas apriņķa priekšnieks uzbrukumā necieta. Sprādzieni sabojāja auto aizmugures riteni un labo spārnu.

Par spīti plašajai vajāšanas operācijai, uzreiz vainīgos atrast neizdevās, taču Latvijas specdienestu veiktā izmeklēšana ļāva diezgan droši pieņemt, ka vainojami no Padomju Krievijas iesūtītie Latvijas kompartijas kara organizācijas locekļi, kam, tāpat kā Lubānas atentāta gadījumā, diemžēl bija arī vietējie atbalstītāji.

Maijā, Rīgā gūstot iespējamos vaininiekus, vairākās apšaudēs krita trīs politiskās apsardzes aģenti un četri komunisti.

Daļa komunistu kaujinieku aizbēga, daļu izdevās sagūstīt, taču nav zināms, vai starp šiem teroristiem bija arī Mežotnes atentāta īstenotāji.