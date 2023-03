Kampars: Bērnišķīga taisnošanās: “Nabaga Pīlēnu nelaiž pie koalīcijas galda!” Ieteikt







Lūgts izteikties par to, ka viens gudrs, ekonomiski aktīvs cilvēks, Uldis Pīlēns, netiek laists pie valdības sarunu galda, lai gan viņa politiskais spēks tur ir, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” Artis Kampars izteicās, ka tā ir tāda bērnišķīga taisnošanās, ka “Lūk, nabaga Pīlēna kungu nelaiž pie koalīcijas galda!”.

“Pīlēna kungam ir iespēja braukt šeit uz raidījumu, Pīlēna kungam ir iespēja braukt uz jebkurām citām publiskām debatēm, viņam ir iespēja publiskajā telpā veidot savas runas, uzstāties, nākt ar saviem ekonomikas priekšlikumiem, protestēt – jebko citu darīt! Tā kā ir tāda stipri nepārliecinoša taisnošanās,” uzskata Kampars.

“Tas, ka kaut kādā brīdī pēc loģiskas pie koalīcijas galda jānāk tikai diviem pārstāvjiem no katras partijas, manuprāt būtu loģiski. Šiem pārstāvjiem jābūt leģitīmām tiesībām no partijas Saeimas frakcijas, kas ir svarīgākais. Piemēram, Pīlēna kungs nāk uz Saeimas frakcijas sēdi, vienojas par kaut ko, un tālāk šie divi cilvēki pārstāv viņu, prasa tālāk un to realizē.”

Kas attiecas uz pārējo – es uzskatu, ka ir jābeidz šī mešana četrus gadus atpakaļ, ko kurš darīja, nedarīja. Ir jauna valdība, jauni, aktīvi politiķi, ir iespēja šo ekonomikas transformāciju, par kuru visi esam vienisprātis, realizēt dzīvē, tā uzskata Kampars.