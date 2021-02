Kāpēc, atverot skolas, testēs skolotājus, bet ne bērnus? Ieteikt







“Kāpēc atverot skolas testēs skolotājus, bet ne bērnus?” RīgaTV 24 raidījumā “Uz līnijas” jautā kāds skatītājs.

“Ar šo jautājumu ir nodarbināta gan Eiropas zinātnes, gan mediķu telpa, šajā brīdī tiek pārbaudīta vakcinēšanās spēja.

Šobrīd tā ir paredzēta no 16 gadu vecuma, bet tiek testēts arī vai to būtu iespējams ieviest arī no 12 gadiem,” skaidro Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Esot jāņem vērā arī šīs saslimstības īpatnības un fakts, ka bērniem tomēr vīruss ir mazāk lipīgs. Svarīgi arī tas, ka, lai testētu pilnīgi visus iedzīvotājus, tas apjoms, kas paredzēts testēšanai, ir gana ierobežots.

“Pēdējais svarīgākais iemesls – statistika rāda, ka lielākā daļa gadījumu skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs ir saistīta ar pirmāri pieaugušo saslimšanu,” skaidro ministre.

Jau ziņots, ka trešdien, 17. februārī, no “drošās skolas” principa, kas paredz 14 dienu kumulatīvo saslimstību ar Covid-19 līdz 200 saslimušajiem uz 100 000 iedzīvotāju, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem neatbilda jau seši novadi.