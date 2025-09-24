Foto – Sandra Ruska

Kāpēc kliņģerītes jāstāda pirms ziemas: triks, kas pasargās jūsu dārzu 0

Kliņģerītes nav tikai dekoratīvs skaistums – tās ir īstas dārza glābējas. Pieredzējuši dārznieki labi zina, ka šie nepretenciozie augi spēj ne vien priecēt ar bagātīgu ziedēšanu no jūnija līdz pat vēlam rudenim, bet arī būtiski uzlabot augsnes kvalitāti un pasargā dārzu no kaitēkļiem. Turklāt, ja kliņģerītes sēj rudenī, pirms ziemas, to sniegtais labums ir vēl lielāks.

Ziedi, kas atdzīvina augsni

Kaut arī kliņģerītes nāk no Centrālamerikas un Dienvidamerikas, mūsu klimatā tās jūtas lieliski. To ziedos un saknēs slēpjas bagātīgs sastāvs – ēteriskās eļļas, organiskās skābes, flavonoīdi un pat fitoncīdi. Tie ne tikai bagātina augsni ar barības vielām, bet arī palīdz attīrīt to no smagajiem metāliem un kaitīgiem mikroorganismiem.

Rudenī kliņģerītes var izmantot kā dabīgu mēslojumu – pēc ražas novākšanas tās iesēj, ļauj augiem ataugt pāris nedēļas, pēc tam nopļauj un iestrādā zemē. Rezultāts – zeme atgūst spēku, kļūst gaisīgāka un auglīgāka, neprasot lielu piepūli no dārzkopja.

Dabisks vairogs pret kaitēkļiem

Kliņģerītes ir īsts bieds augsnes parazītiem. To saknes izdala vielas, kas nogalina nematodes, stiebrmušas kāpurus, drātstārpus un citus kaitniekus, kuri bieži bojā dārza ražu. Taču ieguvumi neaprobežojas tikai ar augsni – kliņģerīšu spēcīgā smarža atbaida arī laputis, kāpostu baltuļus, Kolorado vaboles un pat sīpolu mušas.

Stādot kliņģerītes gar dobēm, jūs izveidojat dabīgu aizsardzības barjeru, kura pasargā dārzeņus visa veģetācijas perioda garumā. Vēlāk, rudenī, šos augus var iestrādāt zemē, tādējādi uzlabojot augsni un iznīcinot kaitēkļu kāpurus, kuri plānojuši augsnē pārziemot.

Aizsardzība pret grauzējiem

Maz zināms fakts – kliņģerītes spēj atbaidīt arī peles, žurkas un pat kurmjus. Šim nolūkam īpaši piemērotas ir augstākās un kuplākās šķirnes, kuras var izmantot gan kā mulčas materiālu, gan kā dabīgu aizsarglenti ap jauniem kokiem un krūmiem. Nopļautas un sasmalcinātas kliņģerītes izkaisītas ap stumbriem kalpo kā barjera, kas grauzējiem nepatīk ne pēc smaržas, ne garšas.

Kad un kā stādīt?

Svarīgākais ir nepalaist garām īsto brīdi. Kliņģerītes rudenī jāsēj uzreiz pēc ražas novākšanas. Šī vienkāršā metode palīdzēs dārzam atjaunoties un pasargās to no kaitēkļiem nākamajai sezonai.

Kliņģerītes ir daudz vairāk, nekā tikai košs zieds. Tās ir dabisks mēslojums, augsnes uzlabotājs, kaitēkļu atbaidītājs un pat sargs pret grauzējiem. Ja vēlaties, lai jūsu dārzs būtu veselīgs un ražīgs arī nākamajā gadā, rudenī noteikti iestādiet kliņģerītes – tas ir vienkāršs, bet ļoti efektīvs risinājums.

