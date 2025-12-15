FOTO. “Uzvarētājam pasniedz 10 000 eiro naudas balvu, bet otrās vietas ieguvējam – ziedus un desu maisu.” Noskaidrots šova “X Faktors” uzvarētājs 0
Svētdien, 14. decembrī, noskaidrots “X Faktors” 6. sezonas uzvarētājs, sacenšoties Lottei Eglītei, Dagmārai Laicānei un Jurģim Namejam Zvejniekam. Katrs no dziedātājiem fināla raidījumā izpildīja divus priekšnesumus – individuālo un kopā ar Latvijā labi zināmu mākslinieku. Bet superfinālā divi telefonbalsojuma favorīti izpildīja šova noslēdzošās dziesmas.
Apsveicam Jurģi Nameju Zvejnieku ar uzvaru “X Faktors” un šova galvenās balvas – 10 000 eiro un reklāmas raidlaika radio “Star FM” ēterā 25 000 eiro vērtībā – iegūšanu!
Bet skatītāju simpātiju balvu sezonas noslēdzošajā “X Faktors” raidījumā saņēma Dagmāra Laicāne.
Šova fināla raidījuma atklāšana tika uzticēta mentora Marata Ogļezņeva komandas pārstāvei Lottei Eglītei, kura izpildīja amerikāņu dziedātājas Chappell Roan skaņdarbu “Pink Pony Club”. Intars Busulis komentēja Lottes sniegumu uz skatuves, sakot: “Tik labi! Tik gaisīgi!”
Kā nākamā uzstājās Dagmāra Laicāne no mentores Aijas Auškāpas komandas ar grupas “Astro’n’out” dziesmu “Tici sev”. Reinis Sējāns atklāja: “Lūk – šis ir Dagmāras ziņojums pašai sev un ikvienam visā Latvijā!”
Savukārt mentora Reiņa komandas dalībnieks Jurģis Namejs Zvejnieks izpildīja leģendārās rokgrupas “Queen” ikonisko meistarstiķi “Bohemian Rhapsody”. Intars dalījās: “Prīmā numurs, man nav ko teikt!”
Otro dziesmu apli, kurā “X Faktors” finālisti uzstājās kopā ar slavenībām, sāka Lotte Eglīte ar Fiņķi, dziedot skaņdarbu “Raķešu zinātne”. Aija komentēja: “Man šķiet, ka šis tomēr bija burvju triks!”
Dagmāra Laicāne un Andrejs Reinis Zitmanis turpināja vakaru ar dziesmu “Lai tev apnīk skumt”. Marats atklāja: “Iespējams, tev ne tikai Andrejs vajadzīgs, bet arī reivs, kas bija dziesmas beigās.”
Bet Jurģis Namejs Zvejnieks un Aija Andrejeva bija sagatavojuši savu versiju “Opus Pro” balādei “Tu un es”. Reinis pauda: “Šis ir svētku koncerts. Un šie ir īpaši mirkļi, ko baudām šovakar.”
Noslēdzoties lielā fināla raidījuma pirmajai daļai, pēc telefonbalsojuma iepauzēšanas un rezultātu apkopošanas tika noskaidrots, ka godpilnajā 3. vietā palika Dagmāra Laicāne.
Lotte Eglīte izpildīja “X Faktors” superfināla pirmo dziesmu – “The White Stripes” kompozīciju “Seven Nation Army”. Intars dalījās: “Lotte tu biji lieliska!”
Superfināla otro priekšnesumu dziedāja Jurģis Namejs Zvejnieks, izpildot oriģinālskaņdarbu “Āderes”. Marats teica: “Tava dziesma, tavs stāsts. Un tas bija godīgi. Paldies.”
Šova finālā ar spožiem priekšnesumiem lutināja arī zvaigznes – grupa “Tautumeitas” ar lietuviešu dziedātāju Petuniju aicināja noklausīties pavisam nesen kopīgi izdoto dziesmu “Tamsią Naktį” (“Tumšajā naktī”), kurā skan gan latviešu, gan lietuviešu valoda. Šova “X Faktors” 5. sezonas uzvarētāja Emilija uzstājās ar kompozīciju “Heartbeat”. Bet Dons dziedāja savu jauno hitu “Tuvums”.
Gaidot gada gaišākos svētkus, informējam, ka “X Faktors” fināla telefona balsojuma laikā visi gūtie līdzekļi tiek ziedoti “TV3 Group” un Bērnu slimnīcas fonda rīkotajai labdarības akcijai “Eņģeļi pār Latviju”.
Arī sociālajos tīklos cilvēki izteikuši savas domas par “Xfaktora” finālu. Lūk, ko domā soctīklotāji.
Jurģis Namejs vokāli ir Bujāna dēls. Izcili! #xfaktors
— delious (@didzisla) December 14, 2025
Jurģis Namejs Zvejnieks … un nekādu komentāru … līdz sirds dziļumiem #xfaktors
— Biruta (@BPjalkovska) December 14, 2025
Jurģim novēlu ražot labus hītus un nepazust, kā vairumam #xfaktors absolventu … Sākums gan jau nebūs viegls, bet ja uzķersi ko vari dot publikai tad gan jau saies 🍻
— DīvānaEksperte (@DEksperte) December 14, 2025
Redzēju tikai finālu, bet Jurģis vienos vārtos pret abām dāmām. Superfināla dziesma ļoti uzrunāja. #xfaktors
— Madars Zvagulis (@Zvagulis) December 14, 2025
Bet man ir ari tik liels prieks par lotti, otra vieta ari ir tik jaudiga💗🥹 #xfaktors
— daniela🫶 (@daniellabeeee) December 14, 2025
Malacītis Jurģis, pelnīti!
Ceru, ka pārējiem dalībniekiem arī viss aizies labi mūzikas sfērā #xfaktors
— Solvita Sarmīte (@TavsDaddy) December 14, 2025
Malacis Jurģis! #xfaktors 🙌🏻
— Rihards Gromuls (@Gromuls) December 14, 2025