Krievijas Federālais drošības dienests (FSB) 1. aprīlī paziņoja par “teroristu šūnas” izjaukšanu Krievijas dienvidos un vēl četru personu aizturēšanu aizdomās par saistību ar teroraktu Piemaskavas koncertzālē. FSB informēja, ka “teroristu šūnas” Dagestānā, Ziemeļkaukāzā, dalībnieki nodrošinājuši ieročus un naudu uzbrukuma “Crocus City Hall” īstenotājiem.

Iepriekš aizdomās par terorakta izpildi Krievija aizturēja četrus Tadžikistānas pilsoņus un vēl septiņas personas, kas tiek turētas aizdomās par saistību ar uzbrukuma plānošanu.

Vai šie cilvēki, kurus aizturēja kā pirmos, vai viņi visi izskatījās pēc profesionāliem slepkavām? “Te ir jāsaprot viena lieta. Arī visskarbākais slepkava brīdī, kad viņu aiztur, viņš saprot, ka viss – viņa dzīva principā ir beigusies. Tāpat daudzos video redzams, ka šie cilvēki tika ļoti smagi fiziski ietekmēti aizturēšanas laikā. Tā viņu drebēšana un stostīšanās, un pīkstēšana arī daļēji to izskaidro,” tā par notikušo TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” sacīja speciālists.

Vēl jo vairāk iespējams, ka viņi bija lietojuši narkotikas, tas ir viens efektiem laikā, kad cilvēks atiet no narkotiku iedarbības. Jāsaprot arī, ka Krievija ir Krievija – tagad ir auksts, laika apstākļi ziemīgi. Ja divas stundas jebkuru cilvēku turēs ārā vienā krekliņā, viņš sāks trīcēt kā lapiņa vējā, šādu iespējamību pieļauj Igors Rajevs, NBS rezerves pulkvedis.

Vai pašam Rajevam ir pārliecība, ka šie ir īstie terorakta veicēji, viņš smejas: “Ticēt Krievijas oficiālajiem paziņojumiem ir kā sevi necienīt. Ir tomēr vajadzīgi kādi nopietnāki pierādījumi, ka tas patiešām tā ir.”

Viņš saka, ka uz vietas terorakta veikšanas laikā bija ļoti daudz novērošanas kameru, video filmēti, cilvēku seju atpazīšanas programmas Krievijā ir uzstādītas, tās izseko cilvēkus, un to varētu izmantot. Protams, tā nebūtu problēma, ja vien Krievija gribētu tādā veidā atpazīt šos teroristus.”

The remains of the Crocus City Hall in Moscow after the end of the search for victims.

Some were not, and sadly, will never be recovered.

The scale of the destruction is hard to fathom. pic.twitter.com/TkxaJb8lbd

— Chay Bowes (@BowesChay) March 27, 2024