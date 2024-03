FOTO: Scanpix/MIKHAIL METZEL/LETA

Krievija vismaz mēnesi zināja par terorakta gatavošanu: "Lai viņi nestāsta pasakas fejai!"







Ukrainas Aizsardzības ministrijas GUR vadītājs ģenerālleitnants Kirilo Budanovs paziņojis, ka Krievija jau iepriekš zinājusi par teroristu operācijas gatavošanu tās teritorijā. “Vismaz 2024. gada 15. februārī Krievijas Federācija zināja par kā tamlīdzīga gatavošanu.”

“Es jums pastāstīšu vairāk, šī informācija izgāja caur izlūkdienestu Sīrijā. No turienes tā devās uz Maskavu. Un lai viņi nestāsta pasakas fejai, ka tas viss – terorakts – materializējies dīvainā veidā no nekurienes,” Budanovs tā izteicās Trešajā starptautiskajā stratēģiskās komunikācijas forumā, par to raksta Unian.

Pēc viņa teiktā, Krievija zināja, no kurienes nāks kaujas grupas, caur kurām divām valstīm tās pārcēlās uz agresorvalsts teritoriju.

“Kāpēc viņi ļāva tam notikt – ir vairāki varianti. Pirmā ir, kā viņiem ierasts, “torņu” cīņa, lai tagad noņemtu dažas augsta ranga amatpersonas. Vēl viena iespēja ir tāda, ka viņi faktiski nenovērtēja apmērus, kas notiks. Viņi domāja, ka tas būs vairāk lokāls, un viņi gribēja visā vainot Ukrainu,” sacīja Budanovs.

Viņš norādīja, ka Kremlis jau mainījis trīs versijas par notikušo “Crocus City” pie Maskavas, cenšoties vismaz kaut kā saistīt tā dēvētās “ukraiņu pēdas” ar teroraktu.

“Parādījās Patruševa un Bortņikova paskaidrojumi, kuri apsūdzēja mani personīgi un ka Ukraina to visu izdarīja. Tas ir absurds,” sacīja Budanovs. GUR vadītājs piebilda, ka Krievija pati sēja haosu un pašpārliecināti ticēja, ka spēs to savaldīt.

Krievijas pārstāvis Oleksandrs Bortņikovs publicēja jaunu maldu sēriju par “Ukrainas pēdām” teroraktā “Crocus City”. Pēc viņa versijas, “Ukrainas specdienesti veicināja teroraktu, radikālie islāmisti to sagatavoja”.

Viņš norādīja, ka Krievija esot zinājusi, ka “Ukraina apmāca kaujiniekus Tuvajos Austrumos”, un terorakts bija vajadzīgs Rietumu specdienestiem un Ukrainai, “lai satricinātu situāciju, radītu paniku sabiedrībā Krievijā”.

Lai gan Krievijas prezidents Vladimirs Putins turpina apgalvot, ka Ukraina varētu būt iesaistīta teroraktā Maskavā, kurā gāja bojā 139 cilvēki, Krievijas līdera tuvākie loki viņam nepiekrīt, raksta Bloomberg.

