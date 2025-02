Foto. pexels.com/cottonbro studio

Kāpēc pannas rokturī un vākā ir caurums: dažas mājsaimnieces to nemaz nenojauš Ieteikt







Virtuve bieži vien ir to sieviešu valstība, kurām gatavošana sagādā prieku vai kuras to dara ģimenes labā, nereti pat piespiedu kārtā. Tādēļ, izvēloties virtuves piederumus, viņas ņem vērā ne tikai to estētisko pievilcību, bet arī praktisko pielietojumu.

Mājsaimnieces visa cita starpā pievērš uzmanību katlu un pannu krāsai, materiālam un izmēram, taču reti kurai ienāk prātā iedziļināties sīkākās detaļās. Piemēram, tikai dažas zina, kāpēc pannas vākā vai rokturī ir caurums un kam tas patiesībā paredzēts.