Karalis Čārlzs III pirmajā vizītē kopš kronēšanas devies uz Rumāniju

Lielbritānijas karalis Čārlzs III piektdien ieradies vizītē Rumānijā, kur prezidenta pilī Bukarestē tika sagaidīts ar militāru godu, informē aģentūra LETA.

Šī ir Čārlza III pirmā ārvalstu vizīte kopš kronēšanas pagājušajā mēnesī.

Skanot abu valstu himnām, Lielbritānijas karali uz sarkanā paklāja sagaidīja Rumānijas prezidents Klauss Johanniss.

Pieņemšanā par godu karalim piedalīsies aptuveni 300 cilvēku, tai skaitā vairākas valdības amatpersonas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.

“Karalis ir sācis savu pirmo ārzemju vizīti kopš kronēšanas, dodoties uz Rumāniju, lai privāti apmeklētu valsts Transilvānijas reģionu,” paziņo Bekingemas pils. “Cik ilgi Čārlzs uzturēsies Rumānijā, nav zināms,” teikts pils paziņojumā.

Oficiālajā programmā paredzētas tikšanās ar Rumānijas valsts iestādēm, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un diplomātiem, atklāja Rumānijas prezidenta birojs.

Paredzams, ka pēc Bukarestes Čārlzs III dosies uz Transilvāniju, kur viņam pieder vairāki īpašumi, no kuriem vienā iekārtots botānikai veltīts muzejs.

Rumānijas prezidents savā “Twitter” kontā dalījies ar attēliem no vizītes, norādot, ka viņš ir pagodināts šodien sveikt karali Čārlzu III viņa pirmajā vizītē ārzemēs kopš kronēšanas. Šis ir ļoti svarīgs vēstījums rumāņiem, viņš uzsver, un pierāda Viņa Majestātes saikni ar mūsu valsti.

