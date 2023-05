Dienvidāfrika pieprasa Lielbritānijai atdot tai dimantus no karaļa sceptera un kroņa

“Viņi” atkal ir nonākuši uzmanības centrā – Lielbritānijas monarhijas kroņa dārgakmeņi, – Dienvidāfrika izteikusi aicinājumu atdot tai atpakaļ pasaulē lielāko dimantu.

1905. gadā Dienvidāfrikā, netālu no Pretorijas, tika atrasts milzīgs dimants. Neilgi pēc tā atrašanas tas tika pārdots valdībai un tālāk uzdāvināts britu karalim Edvardam VII viņa 66. dzimšanas dienā (1907. gada 9. novembrī).

“Cullinan I”, lielākais gabals, ir 530 karātu dimants, kas pazīstams kā “Āfrikas zvaigzne” – tas ievietots karaliskajā scepterī. “Cullinan II”, mazāks dimants, ir iestrādāts britu karaliskajā kronī, bet pārējie dārgakmeņi joprojām ir daļa no dārgakmeņiem karaliskajās dārglietās.

The Legendary Cullian Diamond 3106.73 Carat’s This beautiful and Amazing Diamond is Part Of The British Crown Jewels pic.twitter.com/IzhAQllO8P

Stop Press! The two diamonds (Cullian III and IV) worn as a brooch often by the late Queen, and known as Granny’s Chips, are to be set into the remodelled Queen Mary’s crown for Camilla. pic.twitter.com/ESv4bikKyl

