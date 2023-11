Kariņš atzinis gatavību kandidēt uz NATO ģenerālsekretāra amatu

Ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš (JV) paudis gatavību kandidēt uz NATO ģenerālsekretāra amatu, svētdien ziņo aģentūra “Bloomberg”.

“Ja Latvija pieņemtu lēmumu kandidēt uz ģenerālsekretāra amatu, Dr. Krišjānis Kariņš ir gatavs pievienoties sacensībai,” aģentūra “Bloomberg” citē paziņojumu, ko tā saņēmusi no Kariņa preses pārstāvja.

Paziņojumā teikts, ka Kariņš varētu piedāvāt “sniegt ieguldījumu aliansē ar savu vadības pieredzi premjerministra amatā, skaidru izpratni par Krievijas draudiem, stingru nostāju Ukrainas jautājumā un pierādītiem panākumiem kā starptautiskās vienprātības veidotājam”.

“Ģeopolitiskā situācija un ar Ziemeļatlantijas aliansi saistīto izaicinājumu raksturs prasa dinamisku, apņēmīgu un konsensā balstītu vadību,” teikts Kariņa paziņojumā, piebilstot, ka viņa vadībā “Latvija ir konsekventi sasniegusi un pārsniegusi 2% [no iekšzemes kopprodukta] mērķi aizsardzības izdevumu jomā”.

Pašreizējā NATO ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga pilnvaras šajā amatā beigsies 2024.gada 1.oktobrī.

Latvian Foreign Minister Krisjanis Karins is looking to join the list of contenders to succeed NATO Secretary Jens Stoltenberg https://t.co/POCu7cHWGP

— Bloomberg (@business) November 19, 2023