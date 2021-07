Foto: Evija Trifanova/LETA

Kariņš dosies divu nedēļu atvaļinājumā Ieteikt







Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) no 19.jūlija līdz 1.augustam dosies atvaļinājumā, aģentūru LETA informēja premjera birojā.

Viņa prombūtnes laikā no 19. līdz 21.jūlijam un no 25.jūlija līdz 1.augustam Ministru prezidenta pienākumus pildīs ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV), bet no 22.jūlija līdz 24.jūlijam – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP).

Premjera birojā uzsvēra, ka Kariņš turpinās aktīvi sekot līdzi epidemioloģiskajai un aktuālajai situācijai valstī un nepieciešamības gadījumā pārtrauks atvaļinājumu, lai nekavējoties atgrieztos pie amata pienākumu pildīšanas.

LETA jau vēstīja, ka Ministru kabinets devies aptuveni mēnesi ilgā pārtraukumā. 14.jūlijā notika pēdējā Ministru kabineta sēde pirms pārtraukuma, bet nākamā paredzēta 10.augustā.

Valsts kancelejā uzsvēra, ka nozaru ministrijas turpina darbu arī vasarā, savukārt Ministru kabineta ārkārtas sēdes varēs tikt sasauktas jebkurā brīdī, ja situācija to prasa.





























































































































Latvijas premjerministrs Krišjānis Kariņš