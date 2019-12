Kariņš: Izslēgšana no sankciju saraksta ASV ir smagnēja un lēna

Krišjānis Kariņš. Foto: Paula Čurkste/LETA

Procedūra par kāda izslēgšanu no sankciju saraksta ASV ir smagnēja un lēna, bet Latvijas valdība darīs visu, lai Ventspils ostas darbs varētu turpināties, šorīt intervijā LTV raidījumam “Rīta Panorāma” sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

No valdības puses jau ir sperti pirmie soļi, lai Ventspils brīvostu varētu izslēgt no sankciju saraksta, bet darbs vēl turpināsies neievērojot to, ka procedūra par kāda subjekta izslēgšanu no sankciju saraksta ir smagnēja un lēna.

Uz jautājumu, vai Kariņš var nosaukt kādu piemēru, kad no sankciju saraksta tika dzēsta juridiska persona, viņš atbildēja, ka šādu piemēru nosaukt nevar un piebilda, ka neskatoties uz to sarunas ar ASV turpinās.

Jau ziņots, ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) 9.decembrī, balstoties uz tā dēvēto Magņitska likumu, par korupciju noteicis sankcijas Lembergam un četrām ar viņu saistītām juridiskām personām – Ventspils brīvostas pārvaldei, Ventspils attīstības aģentūrai, Biznesa attīstības asociācijai un Latvijas Tranzīta biznesa asociācijai.

Pēc 2020.gada 8.janvāra jebkādi finansiāli darījumi ar četrām sankcionētajām juridiskajām personām nebūs iespējami, jo bankas tos neapkalpos.

Savukārt Lembergs varēs paturēt vienu kontu, lai veiktu maksājumus, kas nepieciešami pamatvajadzību apmierināšanai, proti, pabalsti, pensija, nodokļu, valsts nodevu apmaksa, maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, komunālajiem pakalpojumiem, atlīdzība par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem u.c.

Turklāt sankcijas attiecas arī uz uzņēmumiem, kurus kontrolē Lembergs vai kuros viņš minēts kā patiesais labuma guvējs. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir izstrādājusi noteikumus, kādā veidā bankas var pārliecināties, vai uzrādītais uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir īstais patiesais labuma guvējs.

Valsts iestādes un juristi iesaka darījumos izvairīties no sadarbības ar sankciju sarakstā iekļautām personām un struktūrām. Sadarbojoties ar OFAC sankcionētām personām pastāv risks tikt pakļautam OFAC sekundārajām sankcijām vai citiem ierobežojumiem, piemēram, var tik uzlikts liegums veikt transakcijas ASV dolāros, ieceļošanas aizliegums ASV u.tml.

Otrdien Ministru kabinets atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) rosinājumu dibināt VAS “Ventas osta”, kas pārņems Ventspilī esošās ostas teritorijas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Kompānijas pamatkapitāls būs 35 000 eiro, bet kapitāldaļu turētāja būs SM. Šodien šo jautājumu sāks vērtēt Saeimā.