Krišjānis Kariņš. Foto: Paula Čurkste/LETA

Mēs virzām pārmaiņas ar vienu galveno mērķi – lai visi mūsu iedzīvotāji dzīvotu labāk, jaungada uzrunā, ko pusnaktī pārraidīja televīzijas, sacīja premjers Krišjānis Kariņš.

Viņš atzina, ka vēl vairāk jāvērš uzmanība uz to, lai samazinātu nevienlīdzības plaisu starp iedzīvotājiem.

Viņš atzina, ka vēl vairāk jāvērš uzmanība uz to, lai samazinātu nevienlīdzības plaisu starp iedzīvotājiem.

Tāpat pēc viņa vārdiem, ēra, kad valsts varu noturēja šauru interešu pakļautībā, ir beigusies. Ar kopīgiem spēkiem padarīsim to neatgriezenisku.”

“Labvakar, godājamie Latvijas iedzīvotāji, dārgie tautieši un tautietes visā pasaulē, kuri sirdī tur mīļu mūsu Latviju!

Strauji tuvojas gada beigas un jaunā gada sākums. Īstais laiks ieturēt pauzi, lai atskatītos uz pagātni un raudzītos nākotnē.

Mēs esam talantīga tauta, mums ir skaista valsts un bagātīgas tradīcijas. Manā ģimenē gada nogalē ir tradīcija rakstīt tuviniekiem vēstuli par to, kā gājis un kā saredzam nākotni. Tas palīdz apzināties paveikto un skaidri nospraust jaunus mērķus.

Šis gads aizsākās ar lielu neskaidrību, ja raugāmies uz to no politikas viedokļa. Jau piemirsies, ka pēc Saeimas vēlēšanām likās – nebūs iespējams izveidot rīcībspējīgu valdību. Tomēr pierādījās pretējais – izveidojām plašu piecu partiju koalīcijas valdību, kura spēj gan sastrādāties, gan soli pa solim veikt uzlabojumus dažādās valsts pārvaldes jomās.

Mēs virzām pārmaiņas ar vienu galveno mērķi – lai visi mūsu iedzīvotāji dzīvotu labāk. Lai mēs prātīgi, atbildīgi un caurskatāmi lietotu nodokļu maksātāju naudu. Jāatzīmē, ka šī gada laikā ir izdarīts milzu darbs, sakārtojot mūsu finanšu sektora uzraudzību, lai tas labi kalpotu kā mūsu ekonomikas attīstības mugurkauls. Sirsnīgs paldies visiem, kuri aktīvi un nenogurstoši strādāja, lai to paveiktu.

Es labi izprotu to, ka ne visi piekrīt valdības virzītajām pārmaiņām. Kritika procesā ir nepieciešama, lai mēs varētu savu darbu darīt labāk. Paldies visiem, kuri ir argumentēti piedāvājuši uzlabojumus valdības darbam. Mēs cenšamies ņemt ieteikumus vērā. No manas puses dialogs ir vienmēr gaidīts un atvērts.

No ekonomikas viedokļa raugoties, šis gads ir pagājis izaugsmes zīmē. Darba algas ir kāpušas, un kopējais labklājības līmenis valstī nenoliedzami ir audzis. Bezdarbs ir samazinājies, nodarbinātība augusi, un mājās sāk atgriezties aizvien vairāk tautiešu.

Šī gada laikā esmu bijis daudzviet Latvijā un zinu, ka ne visi vienādi izjūt kopējo izaugsmi. Mums ir vēl jo vairāk jāvērš uzmanība uz to, lai samazinātu nevienlīdzības plaisu starp mūsu iedzīvotājiem.

Kā zināms, šajā gadā pasaulē ir bijis ne mazums neskaidrību. Bet ir svarīgi atzīmēt, ka mēs neesam vieni. Mums ir spēcīgi sabiedrotie. Drošības ziņā esam respektēta NATO dalībvalsts. Mēs esam daļa no Eiropas Savienības, kura ir lielākā un turīgākā demokrātiskā ekonomika pasaulē. Šī starptautiskā sadarbība palīdz nodrošināt mūsu valsts uzņemto attīstības virzienu.

Raugoties jaunajā 2020. gadā, kā Latvijā, tā Eiropā turpināsies mērena ekonomikas izaugsme. Noslēgsies administratīvi teritoriālā reforma, kas ieviesīs skaidrību ne tikai par nākotnes pašvaldību apmēriem, bet arī būtiski ļaus uzlabot izglītības sistēmu un veselības aprūpes kvalitāti visā Latvijā.

Mēs turpināsim strādāt pie tieslietu sistēmas un tiesiskuma stiprināšanas, kas ir svarīgi jebkurai demokrātijai. Ēra, kad valsts varu noturēja šauru interešu pakļautībā, ir beigusies. Ar kopīgiem spēkiem padarīsim to neatgriezenisku.

Ir jāatzīst, ka kopš neatkarības atgūšanas esam spēruši milzīgus soļus savas valsts attīstībā. No okupācijas režīma pārgājām uz tirgus ekonomiku, privāto īpašumu atgūšanu un demokrātisko iestāžu izveidošanu no jauna. Esam pilnībā atgriezušies Eiropā, no kuras ilgus gadus bijām šķirti. Mūsu turpmākais ceļš ir jāvirza uz to, lai mēs sasniegtu lielāku labklājības līmeni valstī, samazinot nevienlīdzību un veicinot to, ka vairāk uzticamies viens otram un valsts pārvaldei kopumā.

Šo attīstības virzienu esmu vienkāršoti nosaucis par “ceļu uz Ziemeļvalstu labklājības līmeni”. Tā ir Latvija, kura saredz klimata politiku kā tautsaimniecības attīstības iespēju. Tā ir Latvija, kuras zinātne un uzņēmumi atgūst savu vietu pasaulē.

Šis mērķis nav vienā dienā sasniedzams, taču esmu pārliecināts, ka, ejot soli pa solim, mēs to sasniegsim. Tas ir mūsu spēkos.

Mīļie tautieši!

Valstī mēs esam dažādi – gan politisko uzskatu, gan materiālās labklājības, gan sociālā un ģimeniskā ziņā. Daži šobrīd ir draugu lokā, bet citi ir vieni un varbūt jūtas vientuļi. Izmantosim šo mirkli, pateiksim cits citam paldies!

Mēs kopā veidojam mūsu valsti. Pagātne ir pierādījusi to, ka mūsu tauta ir neapturama, ja reiz tā nolemj kaut ko sasniegt. Mēs esam spēcīgi un spītīgi savā mērķtiecībā. Es aicinu mūs visus apzināt savu milzu mīlestību pret Latviju un kopā salikt spēkus, lai celtu Latviju stipru. Šis ir īstais laiks – šis ir mūsu laiks!

Es novēlu visiem laimi un veselību Jaunajā gadā! Dievs, svētī Latviju!”