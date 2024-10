Ilustratīvs foto. Pases maiņa Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Foto: Edijs Pālens/LETA

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) maksu par pases izsniegšanu no nākamā gada cels par desmit eiro, bet no 2026.gada – vēl par sešiem eiro, par šādiem plāniem aģentūru LETA informēja Iekšlietu ministrija (IeM).

PMLP valsts nodevu par pasi bija iecerējusi būtiski palielināt jau šī gada sākumā, taču sabiedrības spiediena rezultātā iecere tika pārskatīta. Gada sākumā maksu par pasi bija plānots celt no 30 uz 60 eiro, skaidrojot to ar jauna dizaina pasu ieviešanu, jauniem drošības risinājumiem, dokumentu aprites sistēmas uzturēšanu un citiem izdevumiem. Beigās tika nolemts nodevu celt par četriem eiro, līdz ar to pašlaik pamatmaksa par pases izsniegšanu ir 34 eiro.

Tagad IeM un PMLP ir atgriezušās pie ieceres par būtiskāku pases nodevas palielināšanu, jo budžetā trūkstot līdzekļu: “Veidojot 2025.gada budžetu, iekšējā drošība tika noteikta kā viena no prioritātēm, taču, ņemot vērā budžeta iespējas, tāpat kā visām nozarēm, arī iekšlietu nozarei tika dots uzdevums samazināt bāzes izdevumus nākamo četru gadu periodam. IeM bija jāveic viens no lielākajiem samazinājumiem, sasniedzot gandrīz 7 miljonus eiro. Lai nodrošinātu iekšlietu nozares procesu nepārtrauktību un neveidotu izdevumu samazinājumu uz sabiedrības drošības rēķina, rasts risinājums finansējuma iztrūkumu izlīdzināt, pakāpeniski palielinot nodevas par PMLP pakalpojumiem.”

Maksu par pasu un eID karšu izsniegšanu plānots palielināt gan no 2025.gada 1.janvāra, gan no 2026.gada 1.janvāra. Plānots, ka no nākamā gada standarta maksa par pases izgatavošanu tiks palielināta par desmit eiro, bet gadu vēlāk nodevu cels vēl par sešiem eiro, tādējādi maksa par pases izsniegšanu sasniegs 50 eiro. Līdzīgs kāpums būs arī nodevai par eID kartes izgatavošanu.

Pašlaik pases izsniegšana desmit darbdienu laikā maksā 34 eiro, bet divu darbdienu laikā – 60 eiro, savukārt personas apliecības izsniegšana šajos termiņos maksā attiecīgi 15 un 30 eiro.

Pēc IeM sniegtās informācijas, pēc cenu celšanas tiks saglabāti valsts nodevu atvieglojumi par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu – bērniem un jauniešiem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, kā arī personām ar I vai II grupas invaliditāti. Šīm sabiedrības grupām nodeva par personu apliecinoša dokumenta izgatavošanu standarta kārtībā celsies “vien par pieciem eiro” gan 2025.gadā, gan 2026.gadā, pausts IeM paziņojumā.

Pašlaik šīm sabiedrības grupām pases izsniegšana desmit darbdienu laikā maksā 15 eiro, bet divu darbdienu laikā – 30 eiro, savukārt personas apliecības izsniegšana šajos termiņos maksā attiecīgi 5 un 15 eiro.

“Izmaiņas nodevās nav saistītas ar kādiem jaunievedumiem,” atzīmēts paziņojumā. IeM informē, ka PMLP cels nodevas arī par vīzu izsniegšanu un ārvalstnieku apkalpošanu. Sagatavoto izmaiņu projekts paredz, ka par ilgtermiņa vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu būs jāmaksā 90 eiro līdzšinējo 60 eiro vietā.

Par ilgtermiņa vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu, ja pieteikums iesniegts mazāk nekā trīs darbdienas pirms likumīgā uzturēšanās termiņa Latvijā beigām, būs jāšķiras no 180 eiro. Patlaban par šo pakalpojumu jāmaksā 120 eiro.

IeM rosina, ka par iesniegto pieprasījumu ielūguma vai izsaukuma apstiprināšanai būs jāmaksā 70 eiro. Par pieprasījumu ielūguma vai izsaukuma apstiprināšanai, kas iesniegts elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā “Latvija.gov.lv” pieejamo speciālo tiešsaistes formu, būs jāšķiras no 60 eiro.

IeM rosina, ka par termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu 30 dienu laikā turpmāk būs jāmaksā 160 eiro. Patlaban likme ir 100 eiro.

Par termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu desmit darbdienu laikā rosināts maksāt 280 eiro. Par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu 30 dienu laikā rosināts maksāt 160 eiro. Patlaban likme ir 100 eiro. Par termiņuzturēšanās atļaujas reģistrācijai iesniegto dokumentu izskatīšanu 30 dienu laikā turpmāk rosināts palielināt likmi līdz 75 eiro.

“Apzinoties iekšlietu nozares pienākumus, bija skaidrs, ka izdevumu samazinājums nedrīkst notikt uz sabiedrības drošības rēķina – ikdienas darbiem, piemēram, narkotiku aprites kontrole, ko veic Valsts policija, Valsts robežsardzes patrulēšana uz robežas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehnikas uzturēšana, degviela izbraukumiem uz izsaukumiem un citām objektīvām ikdienas vajadzībām. Tādēļ, veidojot 2025.gada budžetu, iekšlietu nozarē bija kritiski svarīgi atrast iespējas papildu finansējuma avotiem, lai nodrošinātu visu šo procesu nepārtrauktību,” paziņojis iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).

Iecerēts, ka valsts pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums no nodevas par pasu izsniegšanu 2025.gadā veidos 2 285 208 eiro, 2026.gadā 2 609 055 eiro, bet 2027.gadā 1 693 985 eiro. Ieņēmumu palielinājums no nodevas par personas apliecību izsniegšanu 2025.gadā veidotu 1 515 437 eiro, 2026.gadā 1 492 350 eiro, bet 2027.gadā 2 409 444 eiro.

Palielinājums no nodevas par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa dokumentu izskatīšanu 2025.gadā veidotu 1 514 810 eiro, 2026.gadā 1 514 810 eiro, bet 2027.gadā 1 514 810 eiro.

Problēma ar rindām, kas bija aktuāla pirms dažiem gadiem, ir pilnībā atrisināta, un šobrīd vidējais apkalpošanas laiks vienam klientam ir tikai desmit minūtes, kas saglabāsies arī turpmāk, norāda PMLP. Tāpat Latvijas izsniegto personu apliecinošo dokumentu drošības standarti ir nemainīgi augsti – Latvijas pase ir viens no drošākajiem personu apliecinošajiem dokumentiem Eiropā.

Valsts nodeva par pasi un eID karti šobrīd ir zem pašizmaksas, ko daļēji kompensē valsts dotācijas.

Valsts nodevas par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu palielinās arī citās valstīs. Igaunijā, sākot ar 2025.gada 1.janvāri, valsts nodeva par personas apliecības izsniegšanu 30 dienās būs 45 eiro, bet par pases izsniegšanu – 60 eiro. Par dokumentu izsniegšanu piecās dienās valsts nodeva Igaunijā tiks noteikta 250 eiro apmērā.

Lietuvā pamata valsts nodeva par eID kartes izsniegšanu 30 dienās ir desmit eiro. Ja eID karte jāizsniedz paātrinātā kārtībā piecās darba dienās, valsts nodeva ir 60 eiro.

Par pases izsniegšanu 30 dienās ir jāmaksā 50 eiro, bet paātrinātā kārtībā piecās darba dienās pases izsniegšanas nodeva ir 100 eiro. Ir paredzēta arī iespēja saņemt eID karti vienas dienas laikā, samaksājot 100 eiro, vai pasi par 200 eiro vienīgajā šādā punktā Viļņā.

Pēc izskanējušā paziņojuma par augstākām pases nodevām, PMLP neprognozē rindu veidošanos, jo cilvēku skaits, kuriem drīzumā tie jāatjauno, ir salīdzinoši neliels, aģentūrai LETA atzina pārvaldē. Pārvaldē norādīja, ka iepriekšējos gados daudzi Latvijas iedzīvotāji jau ir noformējuši personu apliecinošos dokumentus, līdz ar to cilvēku skaits, kuriem drīzumā tie jāatjauno, ir salīdzinoši neliels.

