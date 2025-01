Krievijas raķešu uzbrukums Ukrainā. Foto: IMAGO/SNA/SCANPIX

“Kārtējais masīvais Krievijas trieciens.” Uz Ukrainu raidītas vairāk nekā 40 raķetes pa enerģētikas un gāzes infrastruktūru Ieteikt







Krievijas armija veikusi triecienu Ukrainas enerģētikas un gāzes infrastruktūrai ar vairāk nekā 40 raķetēm un 70 droniem, bet vismaz 30 raķetes Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši, trešdien pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Reklāma Reklāma

“Kārtējais masīvais Krievijas trieciens. Ziemas vidus, un krievu mērķis ir nemainīgs – mūsu enerģētika,” sociālajos tīklos pauda prezidents. “Mērķu vidū – gāzes infrastruktūra un enerģētikas objekti, kas nodrošina cilvēku normālu dzīvi.”

“Šajā triecienā bija vairāk nekā 40 raķetes, arī ballistiskās. Vismaz 30 tika iznīcinātas. Naktī bija arī vairāk nekā 70 Krievijas trieciendronu,” norādīja Zelenskis.

Pateicoties pretgaisa aizsardzībai, visām iesaistītajām vienībām, Ukrainas energosistēmas darbība ir saglabāta, uzsvēra prezidents.

Tomēr ir nepieciešams pastāvīgi stiprināt Ukrainas gaisa vairoga spējas, viņš piebilda.

Partneri NATO samitā Vašingtonā un Ramšteinas formātā deva solījumus, kas līdz šim nav pilnībā īstenoti, norādīja prezidents.

Mēs runājām arī par licencēm pretgaisa aizsardzības sistēmu un pretraķešu sistēmu ražošanai, kas varētu kļūt par vienu no efektīvākajām Ukrainas drošības garantijām, un tas arī ir reāli un ir jāīsteno, uzsvēra Zelenskis.

Ukrainas gaisa spēki pavēstīja, ka Krievija veikusi kombinētu triecienu Ukrainai, raidot 43 raķetes un 74 bezpilota lidaparātus, un Ukraina spēki iznīcinājuši 77 mērķus, tostarp 30 raķetes un 47 bezpilota lidaparātus.

Krievijas raķešu dēļ trešdienas rītā vairākos Ukrainas apgabalos preventīvi atslēgta elektroenerģija, ziņo pārvades sistēmas operators “Ukrenerho”.

Ārkārtas elektroenerģijas padeves pārtraukumi tika ieviesti Harkivas, Sumu, Poltavas, Doncekas, Zaporižjas, Dņipropetrovskas un Kirovohradas apgabalos, pavēstīja “Ukrenerho” preses dienests. Pāris stundas vēlāk grafiki elektroenerģijas atslēgšanai visos apgabalos tika atcelti.

Ukrainas enerģētikas ministrs Hermans Haluščenko paziņoja, ka ienaidnieks nepārstāj terorizēt ukraiņus, tāpēc kārtējās apšaudes rezultātā pārvades sistēmas operators piemēro preventīvus ierobežošanas pasākumus.

Reklāma Reklāma

Kopš agra rīta gaisa trauksme dažas stundas bija spēkā visā Ukrainas teritorijā.

No ziņām par Krievijas raķešu kustību virs Ukrainas varēja secināt, ka lielākā daļa no tām virzījās uz valsts rietumu daļu.

Ziņojumi par sprādzieniem un pretgaisa aizsardzības uguni ir saņemti no Krivijrihas rajoniem un Čerkasu apgabala.

Krievijas stratēģiskie bumbvedēji no austrumiem izšāvuši spārnotās raķetes, bet no dienvidiem – raķetes “Kaļibr”, iespējams, no Melnās jūras flotes kuģiem.

Ļvivas apgabalā Krievijas raķešu uzbrukumā fiksēti trāpījumi divos kritiskās infrastruktūras objektos, paziņojis Ļvivas apgabala administrācijas vadītājs Maksims Kozickis.

“Rīta trauksmes laikā, kas ilga no plkst.06.12 līdz plkst.08.12, ienaidnieks uzbruka Ļvivas apgabalam ar spārnotajām raķetēm. Ir trāpīts divos kritiskās infrastruktūras objektos Drohobičas un Striju rajonos. Par laimi, bez upuriem, bet ar postījumiem. Sistēmas reģionā darbojas normālā režīmā. Elektroenerģijas padeves pārtraukumi pagaidām nav ieviesti,” pavēstīja Kozickis.

Pirmās gaisa trauksmes laikā, kas ilga no plkst.01.35 līdz plkst.02.48, Ļvivas apgabala teritorijā ielidoja ienaidnieka trieciendrons. “Mūsu pretgaisa aizsardzības karavīriem izdevās to iznīcināt. Upuru, ievainoto un postījumu nebija,” paziņoja Kozickis.

Krievijas izšauto raķešu dēļ Polija trešdienas rītā pacēla debesīs kara lidmašīnas, paziņoja Polijas Aizsardzības ministrija.

“Uzmanību, saistībā ar Krievijas Federācijas uzbrukumu objektiem, kas cita starpā atrodas Rietumukrainā, mūsu gaisa telpā ir sākusi darboties militārā aviācija,” tā paziņoja platformā “X”.

Polijas operatīvā pavēlniecība ir aktivizējusi visus tās rīcībā esošos spēkus un līdzekļus, paceļot gaisā vēl vairākus iznīcinātājus, savukārt augstākās gatavības stāvoklis izsludināts pretgaisa aizsardzības un radiolokācijas līdzekļiem.