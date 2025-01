Dienvidkorejas valdība plāno apspriesties ar Ukrainu par Ukrainas sagūstīto Ziemeļkorejas karavīru nodošanu Dienvidkorejai, ja karavīri lūgs iespēju pāriet Dienvidkorejas pusē, otrdien Seulā paziņoja Ārlietu ministrijas preses sekretārs Li Dževungs.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien paziņoja, ka ukraiņu gūstā nonākuši divi Ziemeļkorejas karavīri. Svētdien Zelenskis sociālajos tīklos publicēja pirmos video, kuros redzama gūstekņu iztaujāšana. Vienā no video ziemeļkorejiešu karavīrs jautā, vai visi ukraiņi ir labi cilvēki, un pēc tulka pozitīvas atbildes saka: “Es vēlos šeit dzīvot”.

Dienvidkorejas Ārlietu ministrijas preses sekretārs otrdien sacīja: “Tā kā saskaņā ar konstitūciju Ziemeļkorejas karavīri ir mūsu pilsoņi, [valdība] plāno rīkot sarunas ar Ukrainu, ja viņi lūgs iespēju pāriet Dienvidkorejas pusē.” Dienvidkorejas konstitūcijā visa Korejas pussala ir definēta kā tās teritorija, faktiski atzīstot visus pussalas iedzīvotājus par saviem pilsoņiem.

Tomēr ministrijas preses pārstāvis norādīja, ka neviens no abiem sagūstītajiem karavīriem nav izteicis nodomu pāriet Dienvidkorejas pusē, piebilstot, ka atbilstošās Dienvidkorejas iestādes pašlaik sazinās ar Ukrainu par jautājumiem, kas skar karavīrus.

Soctīkla vietnē “X” Zelenskis, publicējot video interviju ar kādu sagūstīto ziemeļkorejieti, raksta: “Turpinās saziņa starp sagūstītajiem Ziemeļkorejas karavīriem un Ukrainas izmeklētājiem. Mēs noskaidrojam faktus. Mēs pārbaudām visas detaļas. Pasaule uzzinās visu patiesību par to, kā Krievija izmanto šādus puišus, kuri uzauguši pilnīgā informācijas vakuumā, pilnīgi nezinot par Ukrainu, un kurus Krievija izmanto tikai tādēļ, lai pagarinātu un saasinātu šo karu. Šis karš ir vajadzīgs tikai Krievijai. Esmu pateicīgs visiem mūsu karavīriem, kas aizstāv Ukrainas pozīcijas. Esmu pateicīgs arī visiem pasaulē, kas palīdz mums aizsargāt dzīvības un mūsu neatkarību.”

Communication between captured North Korean soldiers and Ukrainian investigators continues. We are establishing the facts. We are verifying all the details. The world will learn the full truth about how Russia is exploiting such guys, who grew up in a complete information vacuum,… pic.twitter.com/CWcssQjr94

Jau vēstīts, ka Ukrainas prezidents Zelenskis svētdien, 12.janvārī, paziņoja, ka ir gatavs nodot sagūstītos Ziemeļkorejas karavīrus Ziemeļkorejas līderim Kimam Čenunam apmaiņā pret Ukrainas karavīriem, kas atrodas Krievijas gūstā. Platformā “X” un citos sociālajos tīklos Zelenskis svētdien arī publicējis pirmos video, kuros redzama ziemeļkorejiešu pratināšana.

“Līdzās pirmajiem sagūstītajiem karavīriem no Ziemeļkorejas neapšaubāmi būs arī citi. (..) Pasaulē nevajadzētu būt ne mazāko šaubu, ka Krievijas armija ir atkarīga no Ziemeļkorejas militārās palīdzības,” platformā “X” pauda Zelenskis. “Putins pirms trim gadiem sāka ar ultimātiem NATO un mēģinājumiem pārrakstīt vēsturi, bet tagad viņš nevar iztikt bez Phenjanas militārā atbalsta,” norādīja Ukrainas prezidents.

“Ukraina ir gatava nodot Kima Čenuna karavīrus viņam, ja viņš var noorganizēt viņu apmaiņu pret mūsu karavīriem, kas atrodas gūstā Krievijā,” apliecināja Zelenskis. “Attiecībā uz tiem Ziemeļkorejas karavīriem, kas nevēlas atgriezties, var būt pieejamas citas iespējas,” pauda prezidents. “Jo īpaši tiem, kas izteiks vēlmi tuvināt mieru, izplatot patiesību par šo karu korejiešu valodā, tiks dota šāda iespēja,” apliecināja Zelenskis.

Ukrainas prezidents par divu Ziemeļkorejas karavīru nonākšanu ukraiņu gūstā pavēstīja sestdien. Svētdien to apstiprināja arī Dienvidkorejas Nacionālais izlūkdienests.

Ziemeļkoreja uz Krieviju nosūtījusi vairāk nekā 10 000 karavīru, šādi sniedzot atbalstu Krievijai tās karā pret Ukrainu.

In addition to the first captured soldiers from North Korea, there will undoubtedly be more. It’s only a matter of time before our troops manage to capture others. There should be no doubt left in the world that the Russian army is dependent on military assistance from North… pic.twitter.com/4RyCfUoHoC

