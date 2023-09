Kartupeļu vietā sieviete Ukrainas laukā izrok Otrā pasaules kara laika munīciju

Žitomirā Ukrainā kāda sieviete kartupeļu vietā izrakusi Otrā pasaules kara laika arsenālu, tā informēja Valsts policija, ziņo ārvalstu medijs “NEXTA”.

“Pēc tam, kad sieviete atrada munīciju, viņa vērsās policijā. Notikuma vietā ieradās izmeklēšanas grupa un Valsts avārijas dienesta darbinieki. Munīcija tikusi aprakta 15 metru attālumā no dzīvojamās mājas. Kopumā sapieri dārzeņu laukā atrada 82 kalibra mīnmetēju mīnas, 3 prettanku mīnas un 8 granātas,” raksta “NEXTA”.

Atrastā Otrā pasaules kara laika munīcija tiks iznīcināta.

In Zhytomyr woman instead of potatoes dug up an arsenal of the Second World War, – National Police

After the woman found the ammunition, she contacted the police. An investigation team and employees of the State Emergency Service arrived at the scene.

Ammunition were buried 15… pic.twitter.com/WbKa9aq612

— NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2023