Publicitātes foto

Kas ir Kiberzemessardze un cik viegli ir tajā iestāties? Ieteikt







Ar ko nodarbojas Kiberzemessardze un kādos brīžos tā reaģē? TV24 raidījumā “#digiTuvi” stāsta Agris Krusts, Kiberzemessardzes vienības pārstāvis, IT drošības eksperts.

“Mēs sniedzam atbalstu CERT un bruņotajiem spēkiem lietās, kas saistās ar IT un kiberdrošību,” īsumā skaidro Kiberzemessardzes vienības pārstāvis.

Lai iestātos Kiberzemessardzē, ir jāsazinās ar Zemessardzi un jāraksta e-pasts ar pieteikumu. Pirms kļūšanas par kiberzemessargu Agris Krusts bija parasts kājnieks Zemessardzē, tāpēc viņa ceļš līdz Kiberzemessardzei bija citādāks – viņš mainīja vienības.

Kāda līmeņa IT zināšanām ir jābūt kiberzemessargam? “Ja saprot kaut ko no IT, tad visticamāk darbu atradīs, nav obligāti jābūt hakerim vai kaut kam tādam. Pārsvarā tie ir IT cilvēki, programmētāji, administratori, auditori, komunikāciju speciālisti – klāsts ir dažāds,” norāda Krusts.