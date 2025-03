Cēsu tirgus 2025.gada martā

Kas jāzina, pirms dodaties ceļā? Laika prognoze pirmdienai Ieteikt







Pirmdien Latvijā būs pārsvarā sauss un saulains laiks, prognozē sinoptiķi.

Reklāma Reklāma

Lai gan spoži spīdēs saule, gaisa temperatūra nepārsniegs 0..+4 grādus. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš, kas pāries rietumu vējā.

Rīgā gaidāma saulaina diena, bez nokrišņiem. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no ziemeļrietumiem, maksimālā gaisa temperatūra būs +2 grādi.

Laikapstākļus nosaka anticiklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1016 hektopaskāliem Latgalē līdz 1022 hektopaskāliem Kurzemē.

Savukārt otrdienas naktī debesis aizklās mākoņi un daudzviet gaidāmi nokrišņi, galvenokārt sniegs. Pūtīs R vējš 2-8 m/s, piekrastē brāzmās līdz 15 m/s. Minimālā gaisa temperatūra +2..-3 grādi, valsts austrumos līdz -6 grādiem. Otrdien daļēji mākoņains laiks, vietām – galvenokārt valsts austrumu novados – gaidāmi nelieli nokrišņi. Pūtīs R, ZR vējš 3-8 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra +2..+8 grādi.

Trešdienas naktī mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējama migla un sīki nokrišņi. Pūtīs R vējš 1-7 m/s. Minimālā gaisa temperatūra -2..+3 grādi. Trešdien lielākoties mākoņains laiks, bez ievērojamiem nokrišņiem. Pūtīs R vējš 3-8 m/s, brāzmās 8-13 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra +3..+8 grādi.

Ceturtdienas naktī daļēji mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem. Pūtīs DR vējš 1-7 m/s. Minimālā gaisa temperatūra -3..+3 grādi. Ceturtdien mākoņi daļēji klās debesis, nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs DR vējš 2-7 m/s Maksimālā gaisa temperatūra +5..+10 grādi.

Sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu

Šorīt daudzviet sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Sniegotos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 119 ziemas dienesta tehnikas vienības

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Tallinas šosejas (A1) posmā no Rīgas līdz Zvejniekciema, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Siguldai un no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei, uz Rīgas apvedceļa (Salaspils – Babīte) (A5), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Saulkalnes līdz Ogrei un no Pļaviņām līdz Pāterniekiem, uz Bauskas šosejas (A7), Jelgavas šosejas, Liepājas šosejas (A9) posmos no Rīgas līdz Liepājai, uz Ventspils šosejas (A10), Rēzeknes šosejas (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13), Daugavpils apvedceļa (A14), Rēzeknes apvedceļa (A15), kā arī autoceļa Tīnūži – Koknese (P80) posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Pērsei;.

Reklāma Reklāma

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Liepājas, Kuldīgas, Saldus, Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Valkas, Madonas, Gulbenes, Jēkabpils, Balvu un Alūksnes apkārtnē.

Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.

Laikapstākļi šajā dienā vēsturē: 17.marts

2024.gadā brīžiem bija nokrišņi, gaisa temperatūra naktī un dienā 0..+9 grādi.

2023.gadā 17.marta agrā rītā daudzviet bija bieza migla, dienā uzspīdēja saule. Gaisa temperatūra no rīta 0..-9 grādi, pēcpusdienā 0..+7 grādi. Vietām Vidzemē un Latgalē saglabājās 20-30 centimetrus dziļš sniegs.

2018.gadā saullēktā Vidzemē valdīja sals līdz 17 grādiem, diena nebija siltāka par -1..-4 grādiem.

2016.gadā bija pārsvarā saulains laiks, pūta brāzmains ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra Zemgalē pakāpās līdz +12 grādiem.

2015.gadā visā valstī, izņemot daļu piekrastes, gaiss sasila līdz +12..+15 grādiem, daudzviet tika pārspēts 17.marta siltuma rekords. Gaisa relatīvais mitrums Latgalē saruka līdz 14%. Vēlā vakarā bija redzama koša ziemeļblāzma.

2014.gadā valsts lielākajā daļā sniga, daudzviet stipri. Sniega biezums Rīgā pieauga no sešiem centimetriem rītā līdz 13 centimetriem pievakarē. Vēja ātrums brāzmās Rietumlatvijā sasniedza 18-24 metrus sekundē. Gaisa temperatūra bija no -10 grādiem naktī Valkā līdz +6 grādiem pēcpusdienā Liepājā.

2013.gadā gaisa temperatūra naktī pazeminājās līdz -11..-19 grādiem, Alūksnē saglabājās pusmetru dziļš sniegs.

2012.gadā Bauskā un Rīgā gaiss sasila līdz +12..+13 grādiem, savukārt 1990.gadā Daugavpilī termometra stabiņš sasniedza +16,6 grādu atzīmi.

2010.gada 17.martā saule mijās ar sniega mākoņiem, bet naktī Rēzeknes apkaimē gaisa temperatūra pazeminājās līdz -20 grādiem. Sniega dziļums vietām Vidzemē, kā arī Rīgā bija 60 centimetri.

2009.gadā spēcīgi sniga, jūras piekrastē arī lija un nokrišņu daudzums sasniedza pusi no mēneša normas.

Rekordi Rīgā:

1946.gada 17.martā minimālā gaisa temperatūra Rīgā bija -20,4 grādi.

1990.gada 17.martā maksimālā gaisa temperatūra Rīgā bija +15,5 grādi.

Visas Latvijas rekordi:

1940.gada 17.martā Zvejniekciemā gaisa temperatūra pazeminājās līdz -27,4 grādiem.

1990.gada 17.martā Daugavpilī gaisa temperatūra paaugstinājās līdz +16,6 grādiem.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra un LETA arhīva dati