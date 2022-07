Foto: SHUTTERSTOCK

Austrālijas pētnieku grupa veikusi eksperimentu nolūkā noskaidrot, kādi pārtikas produkti sekmē vīriešiem tāda aromāta izdalīšanu, kas kļūst īpaši pievilcīgs sievietēm.

Šim nolūkam 43 ne­smēķējošiem vīriešiem paņēma paraugus no viņu apakškrekliem, un paralēli tam eksperimentā iesaistītie aizpildīja anketas, kurās norādīja savas ikdienas ēdienkartes galvenās sastāvdaļas. To visu vēl bija nolemts papildus apstiprināt ar speciālas ādas spektrofotometrijas rezultātiem.

Ar šā paņēmiena palīdzību pētnieki pēc ādas dzeltenuma līmeņa var noteikt aptuveno augļu un dārzeņu lietošanas daudzumu pārtikā.

Proti, par to regulāru lietošanu saistībā ar ievērojami augstāku karotinoīdu saturu var liecināt ievērojami dzeltenāka āda.

Pēc datu savākšanas no visiem eks­perimentā iesaistītajiem dalībniekiem pētnieki attiecīgos aromātus piedāvāja paostīt deviņām nesmēķējošām sievietēm. Viņām vajadzēja rūpīgi iepazīt katru no šiem aromātiem un novērtēt to atbilstoši vairākiem desmitiem parametru.

Katru aromātu vajadzēja novērtēt ar attiecīgiem epitetiem: salds, ass, sāļš, ķiplokains, kafijots, gaļiniecisks un vēl citiem.

Rezultātā noskaidrojās, ka daudz augļu un dārzeņu lietojošu vīriešu sviedru aromātu sievietes raksturojušas patīkamākiem apzīmējumiem: augļu, salds, puķains un tamlīdzīgi.

Mazliet mazāk patīkams izrādījās sviedru aromāts tiem vīriešiem, kuri uzturā lieto daudz olbaltumvielu produktu: olas, gaļu, sieru, taukvielas.

Bet visatbaidošākais sievietēm šķita sviedru aromāts tiem vīriešiem, kuri pamatā uzturā lieto ogļhidrātu produktus: cukuru, miltu un konditorejas izstrādājumus, sacepumus, grūbas un pākšaugus.