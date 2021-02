Vīrietis, kurš grib strādāt bērnudārzā

“Kas vīrietim galvā, lai gribētu darīt šādu darbu!” Krista izvēle strādāt par aukli bērnudārzā izraisa viedokļu vētru Ieteikt 1







Krists no Vecmīlgrāvja pandēmijas laikā nolemj mainīt profesiju, izvēloties ko sirdij, zināšanām un arī prasmēm tuvāku – darbu ar bērniem pirmsskolas vecumā, vēsta raidījums “Bez tabu”.

Krists, vēlas strādāt bērnudārzā:

“Es jau nojautu, ka, visdrīzāk, pirmsskolas izglītības iestādēs vajadzēs darbiniekus, spriežot pēc situācijas valstī. Un es vienkārši zvanīju pa taisno savā rajonā, kur dzīvoju, tuvākajiem dārziņiem.”

Divu meitu tēvam arī izdodas sazvanīt kādu dzīvesvietas tuvumā esošu bērnudārzu. Saruna ar iestādes vadītāju norit ar entuziasmu un optimismu. Krists gan nevēlas atklāt konkrēto bērnudārzu, taču norāda, ka vadītāja neesot bijusi aizspriedumaina.

Kristam izskaidro, ka pedagoga palīga jeb auklītes uzdevumos ietilpst arī sanitārie darbi – grīdas un tualetes tīrīšana, kā arī bērnu dibenu mazgāšana. Tieši par beidzamo uzskaitīto esot radusies liela ažiotāža.

Vecāku iespējamā spiediena dēļ darbu bērnudārzā negarantē

Šī iemesla dēļ direktore atzīst, ka lielai daļai bērnu vecāku varētu rasties iebildumi, tāpēc garantēt darbu nevarot.

Pirmsskolas izglītības iestādēs Latvijā lauvas tiesa darbinieku ir sievietes. Tomēr sociālajā tīklā “Facebook” lūdzām Bez Tabu skatītāju viedokli, vai arī vīrietis ir gana labs auklītes un arī bērnudārza pedagoga amatam.

Piecpadsmit stundu laikā pēc ieraksta ievietošanas saņemti vairāki simti komentāru. Lielākā daļa atbalsta vīrieti auklītes amatā. Tiesa gan, atsevišķi Bez Tabu sekotāji sociālajā tīklā pauž pretēju viedokli.

Daži no komentāriem Bez Tabu “Facebook” lapā:

“Pieņemami! Mājās taču tēvi arī saviem bērniem mazgā dibenus, maina drēbes, aprūpē!”

“Arī uzskatu, ka vīrietis var būt aukle. Viņi ir nosvērtāki. Tāpat, ja bērni bērnudārzā redz tikai sievietes, tad tas arī var bērniem radīt nepareizu izpratni par lietām.”

“Kādēļ gan ne, daudzi vīrieši ar bērniem tiek galā labāk, nekā dažas labas auklītes-sievietes.”

“Vīrietim ir jābūt vīrietim. Neuzskatu dupšu mazgāšanu par vīrišķīgu darbu. Un, kas vīrietim galvā, lai gribētu darīt šādu darbu. Esmu par vīriešiem kā skolotājiem, bet ne kā aukles.”

“Risks ir tajā, ka pedofili izvēlas darbu tuvāk bērniem, ja ir stingrs mehānisms, kā novērst pedofilu kļūšanu par auklīti, tad problēmas neredzu.”

“Nē! Svešiem vīriešiem savu bērnu neuzticētu, tikai bērna tēvam.”

Izglītības kvalitātes valsts dienests Bez Tabu norāda, ka pašreiz Latvijā pirmsskolas izglītības programmās par pedagogu palīgiem jeb auklītēm strādā 9 vīrieši un 4735 sievietes.

Savukārt par pirmsskolas pedagogiem strādā 183 vīrieši, ieskaitot 131 sporta pedagogu, 29 mūzikas pedagogus un 23 pirmsskolas pedagogus. Vienlaikus par pedagogiem strādā 13648 sievietes.

Jānis – bērnudārzu sistēmā jau 12 gadus

Jānis Iklāvs šobrīd ir Ogresgala bērnudārza ”Ābelīte” vadītāja vietnieks izglītības jomā. Pirmsskolas izglītības sistēmā Jānis strādā jau 12 gadus, taču sākums neesot izrādījies tik vienkāršs.

Brīdī, kad Jānis uzsāka karjeru bērnudārzā, Rietumeiropā izskanēja plaši pedofilijas skandāli pirmsskolas vecuma izglītības iestādē.

Laikam ritot, vecāki Jāni pieņēma, bet atsevišķi bērni reizēm pat nodēvēja par tēti. Jānis uzskata, ka bērnudārzos Latvijā ir vitāli nepieciešama arī vīriešu kā darbinieku klātbūtne.

Jānis Iklāvs, strādā bērnudārzā:

“Mēs kā sabiedrība, es nedomāju, ka mēs esam tik ļoti pieauguši, ka mēs varam tagad pilnīgi brīvi strādāt pirmsskolā – sieviete, vīrietis – kopā kā tas ir Skandināvijā, kur tas ir pilnīgi normāli un neviens pat nebrīnās.”

Likums ir rīdzinieka Krista pusē

Izglītības ministrija norāda, ka “Izglītības likums nosaka, ka par izglītības iestādes darbību un tās rezultātiem atbild izglītības iestādes vadītājs, kurš ir atbildīgs arī par izglītības iestādes nodrošināšanu ar pedagogiem. Tāpat likums nosaka, kāda persona nevar strādāt par pedagogu”.

Krists, vēlas strādāt bērnudārzā:

“Jā, vecāki diskriminē vīriešus, izvēloties, kas tagad mazgās bērnus. Bet, es domāju, vadītāja pamatoti diskriminē, jo viņa jau arī domā par bērnu vecākiem. Viņa neuztraucas par sevi tik ļoti, kā par vecākiem tieši.”

Ja potenciālais bērnudārza darbinieks ir atbilstošs amatam, tad gala vārds – pieņemt vai nepieņemt – ir iestādes vadītājam.

Runājot par rīdzinieku Kristu, kurš arī ievietoja feisbukā savas pārdomas un lūdza sabiedrības viedokli, esot izpelnījies galvenokārt ne tikai atbalstu no līdzcilvēkiem, bet pat arī vairākus darba piedāvājumus no bērnudārziem, kas nebīstās no vīriešu kārtas pārstāvja visnotaļ ar dāmām piesātinātā profesijā.

Plašāk “Bez tabu” sižetā: