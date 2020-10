Katrs savā Covid-19 robežas pusē: Viesturs izmisumā, jo pusgadu nav saticis mīļoto sievu

Katrs savā Covid-19 robežas pusē: Viesturs izmisumā, jo pusgadu nav saticis mīļoto sievu Ieteikt





Viesturs ir Latvijas pilsonis, kurš jau pusgadu nav saticies ar savu sievu Aļonu. Viņa ir Krievijas pilsone un dzīvo Krievijā. Kopš marta, kad sāka plosīties jaunais koronavīruss, sieva netiekot uz Latviju.

Viesturs un Aļona iepazinās pirms sešiem gadiem, kad Aļona kopā ar koledžas biedriem bija atbraukusi uz Rīgu.

“Es ar savu sievu iepazinos Rīgā 2014. gadā. Viņa atbrauca uz Latviju ar koledžas biedriem koncertēt, viņa dzied. Iepazināmies, pēc tam sākām sarakstīties. Katrus 2-4 mēnešus sākām braukt viens pie otra.

2019. gada novembrī mēs apprecējāmies un sākam domāt dzīvot šeit Rīgā, Latvijā.

Februārī mēģinājām iesniegt dokumentus, lai Aļona iegūtu uzturēšanās temiņatļauju, bet uzzinājām, ka Krievijas pilsoņiem drīkst iesniegt pieteikumu tikai Latvijas vēstniecībā Krievijā (Maskavā).

Kad sākās Covid-19 pandēmija, viņa aizbrauca mājās uz Krieviju, jo viņai drīz beigtos laiks, kad drīkst atrasties Šengenas zonas valstīs.

Maskavā mēģināja iesniegt dokumentus uzturēšanās atļaujas iegūšanai. Robežas jau bija slēgtas un nevarēja pat pierakstīties vēstniecībā, lai iesniegtu dokumentus.

Es mīlu savu sievu, viņa mīl mani, Rīgu, Latviju. Mēs ar viņu nevaram satikties jau vairāk nekā pusgadu. Es domāju, ka neesmu vienīgais ar tādu problēmu,” teic Viesturs, kurš pusgadu nav saticis sievu.

Arī Aļona ļoti grib nokļūt Latvijā, jo Covid-19 krīzes laikā nav satikusi vīru.

“Skaidrojām, kā nokļūt Latvijā? Ja nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, praktiski tas nav iespējams. Pat tos cilvēkus, kuriem ir uzturēšanās atļauja, nelaida no Krievijas uz Latviju.

Tas ir diezgan grūti, jo man vīra ļoti daudzos aspektos pietrūkst, pirmkārt, cilvēciska siltuma un gribas, lai viņš būtu blakus.

Es dievinu Latviju, iemīlējos no pirmā acu skatiena, tiklīdz ierados. Apstākļi tā sakrita, ka es ar to kļuvu saistīta,” stāsta Aļona, kura pusgadu nav satikusies ar vīru.

Ārlietu ministrijas pārstāvis skaidro, kopš septembra sākuma Latvijas pilsoņu laulātajiem (un vēl dažām kategorijām) ir paātrināts process uzturēšanās atļauju saņemšanai. Dokumentus Krievijas pilsoņi var iesniegt ne tikai Maskavā, kā tas bija iepriekš, bet tagad arī pie mums, Latvijā.

Tā kā Aļonai ieceļošanai Latvijā jau ir vīza, viņa var doties uz Latviju un šeit kopā ar vīru nokārtot uzturēšanās termiņatļauju.

Ārlietu ministrijas Konsulārais dienests jau esot palīdzējis satikties pat tiem pāriem, kas nav reģistrējuši laulību, bet var pierādīt, ka kopā ir jau vismaz divus gadus.

Tiešo lidojumu no Maskavas uz Latviju tagad gan nav, bet var lidot no Maskavas uz vairākām citām Eiropas valstīm, no kurām ir lidojumi uz Rīgu.