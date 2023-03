Toms Skujiņš Foto: Zane Bitere/LETA

Gints Narogs par LOK lēmumu iesaldēt atbalstu sportistiem: Lēmums ir sasteigts un nepārdomāts







Gints Narogs

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) lēmums, kuru nācās izpildīt Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK), iesaldējot Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) finansiālu atbalstu tenisistei Aļonai Ostapenko, riteņbraucējiem Tomam Skujiņam un Kristam Neilandam, sabiedrībā izsauca pamatīgu sašutumu.

Neizpratne bija pelnīti, jo lēmums ir sasteigts un līdz galam nepārdomāts, globālā mērogā neko nemainošs, sodot un par cietējiem padarot tikai minētos atlētus. Pat ne par cietējiem, bet ķīlniekiem, liekot viņiem publiski taisnoties, ka viņi nekādā mērā neatbalsta Krievijas agresiju un ir pret karu. Jo sportisti šādu IZM lēmumu tieši tā arī uztvēra, ka viņi ir ielikti kaut kādā mistiskā melnajā sarakstā, jo uzdrošinās startēt kopā ar okupantu pārstāvjiem.

Ignorējot to, ka Aļona Ostapenko dubultspēlēs cīnās plecu pie pleca ar ukraiņu tenisisti Ludmilu Kičenoku, pērn viņu uzņemot arī Latvijā, bet Toms Skujiņš bija pirmais Latvijas elites līmeņa sportists, kurš kara pirmajās dienās publiski nosodīja Krievijas iebrukumu, to turpinot arī līdz šim, palīdzot Ukrainai gan ar ziedojumiem, gan organizējot humāno atbalstu. Ne Ostapenko, ne Skujiņš ar Neilandu nekādā veidā nevar iespaidot to, lai viņiem nenāktos sacensties pret krieviem un baltkrieviem (riteņbraukšanā tādi ir tikai trīs). Nekādu alternatīvu sportistiem nav – vai nu sacenties, vai beidz karjeru.

Nevar noliegt, ka iesaldētais finansi­ālais atbalsts minētajiem sportistiem nav izšķirošs viņu karjerā, drīzāk bonuss, kas apliecina, ka valstij nav vienaldzīgi šie atlēti un viņu sasniegtais. Tagad iznāk, ka valsts viņiem daļēji pagriezusi muguru. Tā vietā, lai vērstos pret starptautiskajām sporta organizācijām, kas pieļauj agresoru dalību savās sacensībās (WTA, ATP, UCI, arī NHL), IZM izdomājusi, ka labāk sodīt savējos.

Skaidrs, ka komercsacensību rīkotāji labākajā gadījumā šādus centienus ignorētu, sliktākajā – pasūtītu pāris mājas tālāk, tāpēc vieglāk izrādījies vērsties pret saviem sportistiem, īsti neiedziļinoties profesionālā sporta būtībā. Iniciatore nogriezt finansējumu ir IZM vadītāja Anda Čakša, kura pirmo reizi par šādu iespēju publiski ierunājās februāra sākumā. Politiķe, kura līdz šim bijusi tālu no sporta norisēm, diezin vai pati to izperināja savā galvā.

Pagājušās sestdienas vēlā vakarā masu mediju e-pasta kastītēs iekrita vēstule no bijušā Latvijas un Ukrainas izlašu galvenā trenera Ainara Bagatska, kurš nu ir Čakšas ārštata padomnieks sporta jautājumos, un ļoti iespējams, ka tur arī aug kājas šādam lēmumam. Bagatskis gan norāda, ka šāds noteikums (par finansējuma apturēšanu) šobrīd tiek piemērots, kopīgi ar sporta organizācijām meklējot risinājumus, kas atbilstu valsts mērķiem, kā arī iespējami respektētu to sportistu, kuri godam nes Latvijas vārdu tās valstsvienībās, individuālās karjeras. Diemžēl pagaidām sportisti īsti netiek respektēti un viņu sašutumu var saprast, jo neviens jau ar viņiem netika runājis vai konsultējies. Ne velti Skujiņš ir tik sašutis, ka vēlas vismaz privātu atvainošanos no IZM pārstāvju puses.

Latvijas sporta saimei atliek cerēt, ka dziļāk grāvī IZM nebrauks, jo vēl jau var liegt finansējumu sporta federācijām, kuru sportisti startē vienās sacensībās ar okupantiem. Tad varētu pārvilkt treknu svītru pāri, piemēram, Latvijas hokeja izlasei, jo ne tikai NHL, bet arī daudzviet Eiropā krievu hokejistiem ir ļauts piedalīties citu valstu čempionātos.

IZM un LOK līdz šim paudusi nepārprotamu un asu reakciju pret iespējamu Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību Parīzes olimpiskajās spēlēs. Tieši šis virziens šobrīd ir un būs svarīgākais, kur ministrijai tērēt savu enerģiju un resursus Ukrainas sporta atbalstīšanā. Viņnedēļ par okupantu atgriešanu savu sacensību apritē lēma Starptautiskā Paukošanas federācija (FIE), iepriekš to izdarīja bokseri, rindas kārtībā ir vēl dažas olimpisko sporta veidu federācijas. Vienā brīdī šīs slūžas var tikt pārrautas pilnīgi un var rasties situācija, ka lielākā daļa Latvijas potenciālo olimpiešu riskēs ar valsts atbalsta saņemšanu, ja IZM nemainīs savu šā brīža nostāju.