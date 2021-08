Foto: EPA/Scanpix/LETA

Klātienes mācības pilnā apmērā tiks rīkotas arī profesionālajā, augstākajā un neformālajā izglītībā







Lai nodrošinātu gan teorētisko, gan praktisko zināšanu apguvi klātienē pēc ilgstošajiem Covid-19 ierobežojumiem, no 1.septembra klātienes mācības pilnā apmērā tiks rīkotas arī profesionālajā un neformālajā izglītībā, ievērojot visus epidemioloģiskos nosacījumus, otrdien lēma Ministru kabinetā.

Vienlaikus šajos izglītības līmeņos netiek liegta iespēja turpmāk izvēlēties teorētiskās daļas apguvi veikt arī attālināti, kā tas jau ir bijis iepriekš. Arī šajos izglītības līmeņos gan nodarbinātajiem, gan izglītojamiem ir jāuzrāda sadasrbspējīgs vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs Covid-19 testa rezultāts pirms mācību sākšanas.

Klātienes apmācības būtu pieejamākas arī tām personām, kurām ir zemas datortehnikas lietošanas prasmes, interneta pārklājuma vai datortehnikas pieejamības problēmas.

Kā norādīja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), profesionālās izglītības programmu izglītojamiem, kuri to uzsākuši apgūt pēc pamatizglītības ieguves (izglītojamo vecums 15-19 gadi), testēšanas izmaksas sedz no valsts budžeta līdzekļiem, ņemot vērā, ka vakcīnas jauniešiem no 12 gadu vecuma pieejamas neilgu laiku. Savukārt izglītojamie, kas apgūst profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas, testēšana izmaksas sedz par saviem līdzekļiem.

Tāpat IZM informēja, ka, izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā, ka augstskolu personāls, ieskaitot, studējošos, ir pilngadīgs, klātienes studijas notiek tikai, ja persona var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Šādā režīmā koledžai un augstskolai nav jāievēro epidemioloģiskās prasības – mutes un deguna aizsegu lietošana, distancēšanās.

Vienlaikus, lai dotu iespēju personālam, tostarp studējošiem, iegūt vakcinācijas sertifikātu, pārejas nosacījums paredz, ka ne vēlāk kā līdz 10.oktobrim apguvē klātienē var piedalīties personas arī ar testēšanas sertifikātu par negatīvu Covid-19 testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā, rezultātu, atbilstoši SPKC testēšanas algoritmam. Šādā gadījumā studējošie testēšanas izmaksas sedz par saviem līdzekļiem.

Augstskolas vai koledžas, izvērtējot studiju programmas specifiku, ir tiesīgas organizēt klātienes studiju darbu tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Šādas programmas varētu būt tās, kas ir saistītas ar prakšu norisi publisko pakalpojumu sniegšanas vietās, piemēram, veselības un sociālās aprūpes iestādēs.

Augstskolas un koledžas, izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas specifiku, ir tiesīgas pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot studiju kvalitātes līmeņa nesamazināšanos. Pieņemot šādu lēmumu, studiju programmu direktori kopā ar studiju virzienu vadītājiem vienojas par studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti.

Savukārt darbu ar jaunatni var organizēt “drošajā režīmā”, kurā piedalās tikai tādas personas, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Šādā režīmā netiek noteikti ierobežojumi aktivitātes ilgumam, dalībnieku skaitam vai telpas izmēram, kā arī nav jāvalkā maskas vai jāievēro divu metru distance.

Kā skaidroja IZM, darbā ar jaunatni klātienes aktivitātēs piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī personas ar apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

LETA jau ziņoja, ka jaunajā 2021./2022.mācību gadā no 1.septembra klātienes mācībās drīkstēs piedalīties tikai tie skolēni un izglītības darbinieki, kuri digitālā vai papīra formātā varēs uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu.