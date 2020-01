Mednieki vienmēr vadījušies pēc nerakstītām ētikas normām un principiem, bet konferencē “Medības 2018” tika pieņemts lēmums izstrādāt vienotu mednieku ētikas kodeksu. Tagad, kad tas ir gatavs, “Šauj garām!” komanda diskutē par medību ētiku, par kodeksu, par to, vai Āfrikas cūku mēra apkarošanas vārda ir attaisnojami medīt sivēnmātes, par to, vai ētiski ir medīt aļņu govis, par uzvedību publiskās vietās un par to, kā komunicēt ar apkārtējo sabiedrību.

