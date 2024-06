Klāvs Kalniņš

Klāvs Kalniņš: Dalība "Google ziņu izlasē" nekompensēs zaudētos ieņēmumus, kas aizplūst uz starptautiskajām platformām







Atlīdzība par ziņu izvietošanu “Google ziņu izlasē” nekompensēs tos ieņēmumus no reklāmdevējiem, kas aizplūst uz starptautiskajām platformām, tādu vērtējumu aģentūrai LETA pauda “TV Latvija” valdes loceklis Klāvs Kalniņš.

“Google” pārstāvji trešdien paziņoja, ka “Google ziņu izlase” Latvijā tiks īstenota sadarbībā ar “LA/TV24” grupu, Latvijas Televīziju (LTV) un “Tvnet grupu”, izmantojot ziņas no to veidotajām vietnēm “la.lv”, “lsm.lv” un “tvnet.lv”.

Kalniņš sacīja, ka konkrētu darījuma summu nevar atklāt, jo tā ir konfidenciāla informācija. Vienlaikus viņš atzina, ka summas apmēri nav tādi, lai masu medijiem kompensētu zaudēto reklāmas ieņēmumu apjomu, kas ir aizgājis uz starptautiskajām platformām, jo šie līdzekļi mērāmi desmitos miljonos eiro.

Kalniņa ieskatā, vienīgais saprātīgais risinājums no valsts puses būtu šīs lielās starptautiskās platformas aplikt ar nodokli un esošo finansējumu novirzīt informatīvas telpas stiprināšanai, tostarp Latgales informatīvo telpu. Tā to risina daudzas Eiropas valstis. Viņaprāt, Latvijai šai procesā trūkst politiskās apņemšanās arī no tiem politiskajiem spēkiem, kuri pirms tam to stingri atbalstīja.

“Šobrīd esošajā risinājumā, kur ir mēģinājums aplikt ar nodokli starptautiskās platformas kā “Netflix”un citas, arī esošais finansējums netiktu virzīts vietējiem medijiem, bet tikai kino nozarei. Kaut gan cietēji ir abas industrijas, un viena no tām ikdienā cīnās par nacionālo informatīvo telpu,” pauda Kalniņš.

Līdzīgu viedokli pauda arī “Tvnet” galvenais redaktors Toms Ostrovskis. Viņš uzskata, ka tā saucamā digitālā nodokļa piemērošana starptautiskajām platformām netiek aktīvi risināta Latvijas mediju vides sadrumstalotības un Latvijas politiķu ilggadējās ignorances dēļ.