Kamēr Losandželosā plosās masīvi savvaļas ugunsgrēki, vācu medijs Deutsche Welle aplūko, kā stratēģiskā dedzināšana un adaptīvā stādīšana var palīdzēt aizsargāt planētas mežus. Ugunsgrēki mežos bijušo simtiem miljonu gadu, bet tagad vēl nepieredzēti mežu ugunsgrēki deg karstāki un ilgāk, daļēji klimata pārmaiņu dēļ.

Samazinoties nokrišņu daudzumam un ilgākam sausumam, meži ir tik sausi, ka pat zibens var izraisīt ugunsgrēku, kas pārvēršas peklē, pirms ugunsdzēsēji var ierobežot postījumus.

Turklāt 2024. gads nu jau ir apstiprināts kā karstākais pasaules vēsturē.

Literally praying for this man & his dog trapped in the LA Fires right now. 🙏 pic.twitter.com/dsqvaeyrBt

