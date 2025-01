Foto: no privātā arhīva

“Pirmo glābu vecmāmiņas tautastērpu no Latvijas,” Losandželosas latviete Aija stāsta par evakuāciju Ieteikt







“Sākot evakuāciju, es domāju par to, kas ir vissvarīgākais, un automašīnā ieliku vecmāmiņas tautastērpu no Latvijas.” Tā sarunā ar Latvijas Televīziju stāsta netālu no Losandželosas dzīvojošā latviete Aija Māra Līvija Kīna.

Viņas vecmamma devās bēgļu gaitās uz ASV Otrā pasaules kara laikā un vienmēr lepojusies ar to, ka ir no Latvijas. Tagad Aija Kīna burtiski cauri liesmām glābj un cenšas pasargāt ģimenes mantojumu.

Vispirms jāglābj lietas, ko nevar aizvietot

Kīnu ģimene ir neliela daļa no vairāk nekā 32 tūkstošiem cilvēku, kuri pametuši mājas Losandželosas ziemeļos esošajās Glendeilas un Pasadenas pilsētās.

Ītonā ugunsgrēks jau izpleties vairāk nekā 10 000 akru (ap 4000 hektāru) platībā. No Altadenas, kas atrodas uz ziemeļiem no Losandželosas, evakuējusies arī latviete Aija Māra Līvija Kīna un viņas ģimene.

Viņu uzņemtajos foto vien pāris minūtes pēc glābēju ieteikuma pamest māju, ir redzams skats pa mājas logu un sarkanā blāzma, kas aizsegusi skatu.

“Sveika, Latvija! Mēs pašlaik esam Altadenā Kalifornijā. Es filmēju Latvijai. Mūsu apkārtnē ļoti deg. Mēs esam tikuši atpakaļ paņemt pārējās svarīgās lietas,” stāstīja Aija.

Dienas laikā Aija ar ģimeni atgriežas pie mājas, lai turpinātu evakuāciju. Tobrīd viņi atrodas oranžajā brīdinājuma zonā jeb tādā, no kuras nav obligāti jāevakuējas. Māja vēl stāv, bet sarkano blāzmu nomainījuši tuvojošies dūmu mutuļi un oranžas debesis.

Laika nav daudz, tāpēc ar Aiju sazināmies ik pēc 30 minūtēm. Ģimene iznes mantas, bet dēls Audris ar dārza šļūteni laista mājas jumtu, lai to pasargātu no karstuma un dzirkstelēm.

Starp lietām, ko pasargāt no uguns liesmām, ir arī Aijas vecmāmiņas tautastērps. Tā esot kā silta bērnības atmiņa.

“Ugunsgrēks ir ļoti milzīgs, un posts ir milzīgs. Pirmā lieta, ko paņēmām bija vecmāmiņas tautastērps un sega, ko viņa Latvijas laikā pārveda uz ASV. Tāpat paņēmām vecvecāku fotogrāfijas, dienasgrāmatas, jo tās nevar aizvietot. Mēs šobrīd neesam pie Palisades, kas ir pie Beverlihilzas, kur deg,” stāstīja Aija.

“Uzlējām daudz ūdens un cerams, ka uguns neatnāks līdz šejienei,” teica Audris.