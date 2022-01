“Jāvaicā, kad reiz beigsies šādu jaunu nodokļu izgudrošana?” Sašutums par koncesiju nodokli Vecgulbenē

Ilustratīvs attēls Foto: SHUTTERSTOCK

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1922. gada 10. janvārī

Latvis

Pretlikumīgs koncesiju ­nodoklis. Vecgulbenes jaunā miesta valde un dome, sagaidot dažādu veikalu un citu uzņēmumu atvēršanu miestā, nolēma ņemt no tiem sevišķu koncesiju nodokli. Nodoklis noteikts no visiem uzņēmumiem, kā arī no tādiem, kurus var atvērt bez kādas miesta domes atļaujas. Nodokļu summas grozās ap 3–35 000 rbļ., kā tas nu miesta valdei iepaticies noteikt.

Piemēram, pārtikas bodīti atverot jāmaksā 3000 rbļ., friziers var sākt darbu tikai par 3000 rbļ., tiem pielīdzināti arī grāmatu veikali, bet no fotogrāfa, gaļas skārņa vai aptieku preču bodes prasa 6000 rbļ. un tā vienmēr uz augšu līdz traktierim ar 35 000 rbļ.

Šādi nodokļi likumā nav paredzēti un tie var tikai aizkavēt miesta uzplaukšanu, tomēr apriņķa valde tos nav atcēlusi, kas nu būs jādara iekšlietu ministrijai. Jāvaicā, kad reiz beigsies šādu jaunu nodokļu izgudrošana?