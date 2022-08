Ilustratīvs attēls Foto: Evija Trifanova/LETA

Kurzemes dzelzceļu lieta. Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem Ieteikt







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Strādnieku Avīze

Kurzemes dzelzceļu lietā. Īpaša tehniska komisija izbrauc šinīs dienās uz Kurzemi, lai uz vietas noskaidrotu jautājumu par projektētā jaunā dzelzceļa būvi no Aizputes uz Kuldīgu un no turienes tālāk vai nu uz Stendi, vai arī Tukumu, kur to lai pievienotu turienes līnijai, tā ka turpmāk Liepāja un Rīga, šie abi lielākie Latvijas centri lai būtu savienoti ar dzelzceļu vienīgi pa Latvijas teritoriju, neaizņemot Lietavas robežu.

Šī teicamā nodoma izdarīšana atkarāsies tomēr no tam, vai izdosies ieinteresēt šai uzņēmumā ārzemju kapitālistus, jo paši ar saviem līdzekļiem jaunu dzelzceļu nespējam būvēt.