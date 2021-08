Ilustratīvs attēls Foto: PIXABAY

Kāds liepājnieks pamanījies vienlaikus apņemt divas sievas







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1921. gada 25. augustā

Liepājas Avīze

“Priekšzīmīgs vīrs”. Liepājnieks Juris Kirkovs apņēmās reizā divas sievas, un proti, jaunavu Agafiju un atraitni Katrīnu. No šīs divsievu laulības piedzima Agafijai dēls Kārlis un tāpat arī Katrīnai dēls Kārlis.

Lai gan Kirkovs slēpa vienai sievai savu laulību ar otru sievu un ar vienu sievu dzīvoja Jaunliepājā un ar otru Vecliepājā, tad tomēr abas sievas ar laiku sazināja, ka viņu vīrs dzīvo divsievībā.

Šis apstāklis pamudināja Agafiju uz aizceļošanu uz Krieviju un vīru uz aizbēgšanu no Liepājas. Tagad viņa sieva Katrīna audzina ir savu, ir no Agafijas Liepājā atstāto sava vīra dēlu no līdzekļiem, ko viņa pate sapelna.