Saeimas sēde. Foto. LETA © Edijs Pālens

Koalīcijā neredz iespēju iekšēji vienoties uz Valsts prezidenta vēlēšanu pirmo kārtu Ieteikt







Koalīcijas politiķi pašlaik neredz iespēju vienoties par vienu kandidātu uz Valsts prezidenta vēlēšanu pirmo kārtu.

Koalīcijas divas partiju apvienības ir pieteikušas katra savu kandidātu – “Apvienotais saraksts” (AS) Uldi Pīlēnu un “Jaunā vienotība” (JV) Edgaru Rinkēviču -, un arī Nacionālā apvienība (NA) pašlaik nesaskata kādas vienošanās iespējas vēlēšanu pirmajā kārtā.

Vaicāti, vai pašreizējā situācijā vienošanās nav panākama, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) atgādināja, ka jau iepriekš vairākas reizes mudināja valdību veidojošās partijas panākt vienošanos par vienu pretendentu. Tā kā tas nenotika, JV izvirzījusi Rinkēviča kandidatūru.

AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars atzīmēja, ka iepriekš bija aicinājis koalīcijā vienoties par atbalstu Pīlēnam. Taču pašlaik ir rezultāts, ka valdības divas partijas ir izvirzījušas divus cienījamus kandidātus. AS sagaida atklātas debates un “caurspīdīgu” Valsts prezidenta vēlēšanu procesu, pauda AS frakcijas vadītājs.

NA politiķis, Saeimas priekšsēdētāja biedrs Jānis Grasbergs pauda, ka NA Valsts prezidenta amatā redz tādu cilvēku, kas nebūtu iecelts politiskās vienošanās rezultātā, bet gan ievēlēts pēc būtības “labākais valsts reprezentētājs”.

NA gan varētu neatbalstīt nevienu no trīs Valsts prezidenta amata kandidātiem, portālam “Delfi” norādīja NA līderis Raivis Dzintars.

“Mana prognoze ir, ka NA neatbalstīs nevienu no pašlaik izvirzītajiem kandidātiem. Iespējamība, ka kādam no esošajiem kandidātiem būs NA balsis, ir ļoti maza,” sacīja Dzintars.

Vienlaikus NA līderis pieļāva, ka 31.maijā netiks ievēlēts jauns Valsts prezidents, un koalīcijas partijām būs jāvienojas par vienotu kompromisa kandidātu.

Lūgts komentēt trīs izvirzītos kandidātus, Dzintars atbildēja, ka visi kandidāti ir “pietiekami cienījami”, bet no NA vēlētāju un biedru viedokļa par nevienu nevarētu teikt, ka vērtību un uzskatu saderība ir labākā iespējamā. Tāpat būtisks jautājums esot, par kādu cenu, par kādām balsīm tiek ievēlēts Valsts prezidents, pauda Dzintars.

Valsts prezidenta vēlēšanas paredzētas maija pēdējā dienā.