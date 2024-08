“Koks ar diviem galiem!” Strūve par ierosinājumu ieviest jaunu nodokli Ieteikt







Publiskajā telpā izskanējusi ideja ieviest dabas resursu nodokli par ikvienu kailcirtē iegūtu apaļkoksnes kubikmetru – tā ir laba vai slikta ideja?

Reklāma Reklāma

“Svarīgi nonāk pie sākumpunkta – kāda ir tā ideja, ko ar to vēlas panākt, jo ierobežot kailcirtes – jā, iespējams, tas ir viens no mērķiem, bet jautājums, vai tas ir pareizais risinājums, jo, tīri tehniski skatoties, es varu mežu nocirst arī divos gados, tad sanāk, ka tā nebūs kailcirte, līdz ar to tas nekvalificēsies sākotnējam uzstādījumam,” TV24 raidījumā “Latvijas Valsts Meži” izsakās Normunds Strūve, LR Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktora vietnieks.

Viņam ir aizdomas, ka tas saistīts ar iespējām meklēt finansējumu kompensācijām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

“Ja no tāda aspekta skatās, it kā finansējumu varētu iegūt, bet, ja tiešām mežu īpašnieki maina saimniekošanas praksi un tā kailcirtes vairs nav, tas nozīmē, ka arī kompensācijas nepienākas, tas ir tāds koks ar diviem galiem,” Strūve norāda.

Otrs svarīgs jautājums šajā idejā noteikti ir administrēšana – kas un kā to uzraudzītu. “Vai tā bija kailcirte vai nebija, varbūt tā bija vētras izpostīta mežaudze, tad jautājums, vai to arī mēs gribam aplikt ar nodokļiem. Šis jautājums ir daudzšķautnains.”