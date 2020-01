Komēdija Krievijā – cilvēki, arī slavenības sajauc 2011. un 2020. gada hokeja finālu

Krievijas U-20 hokeja izlase – 2020. gadā. Foto: FHR

Krievijā liela jezga radusies saistībā ar pasaules U-20 hokeja čempionāta finālu – daudzi pa populārāko sporta kanālu “Match TV” translēto 2011. gada finālu noturējuši par 2020. gada izšķirošo cīņu. Ja toreiz krievi uzvarēja, tad šoreiz – zaudēja.

Svētdien finālu, kurā Krievija tikās ar Kanādu, translēja “Pirmais” kanāls, bet “Match TV” tajā laikā nolēma rādīt 2011. gada izšķirošo kauju starp šīm komandām. Ja pirms deviņiem gadiem krievi kļuva par čempioniem (5:3), šoreiz mača izskaņu aizvadīja neveiksmīgi un zaudēja ar 3:4. Taču daudzi nodomājuši, ka “Match TV” translē tiešraidi un pēc beigām sākuši apsveikt savējos, tostarp “Twitter” ar titulu komandu apsveicis Krievijas valsts domes deputāts Mihails Degtjarjovs, kurš ir fizkultūras, sporta, tūrisma un jaunatnes lietu komitejas vadītājs.

“Man divi cilvēki piezvanīja un apsveica ar uzvaru, turklāt abi ir hokeja cilvēki,” brīnījās Krievijas Hokeja federācijas prezidents Vladislavs Tretjaks.

Krievijas slavenais hokejists Vladimirs Tarasenko, atrodoties ASV un spēlējoties ar bērniem, arī fonā ieslēdzis “Match TV” kanālu bez skaņas un to, ka tas ir 2011. gada fināls, sapratis vien pēc laba laiciņa, kad ieraudzījis sevi uz ledus. Viņš toreiz spēlēja U-20 izlasē, bet nu jau ilgu laiku ir NHL spēlētājs. Tāpat kā citi tā laika juniori, piemēram, Artēmijs Panarins, Jevgēņijs Kuzņecovs, Dmitrijs Orlovs.

Krievijā no 1. līdz 8. janvārim ir brīvdienas, līdz ar to iespējams, ka daudzi skatītāji svētku skurbulī netika skaidrībā par to, kura gada spēle īsti tiek rādīta.