Konkurss. “Četri vīri un Kalniete” konkursa uzvarētājas Ieteikt







Ilze Pētersone, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Balvā Sandras Kalnietes grāmatu “Tev būs četri vīri” ar autores veltījumu un parakstu saņems:

• Laima Timermane,

• Solveiga Kaļva,

• Sarmīte Auzāne.

Ar uzvarētājām sazināsimies par grāmatu saņemšanu.

Par grāmatām pateicamies izdevniecībai “Zvaigzne ABC”.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem! Atbildes saņēmām no 34 rakstītājiem, 13 no tiem bija pieļāvuši vienu vai divas kļūdas.

Pareizās atbildes:

1. Sandras Kalnietes grāmata “Tev būs četri vīri” ir sestā viņas izdoto autordarbu sarakstā.

Nepareizo atbilžu autori lielākoties bija norādījuši, ka tā ir piektā grāmata, daži – astotā.

2. Sandras Kalnietes romāns “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos” tulkots 17 svešvalodās. Grāmatas formātā tas izdots franču, čehu, itāļu, vācu, zviedru, flāmu, angļu, somu, albāņu, arābu, japāņu, poļu, spāņu, tamilu, krievu un pērn – arī ungāru valodā, spāņu valodā tas lasāms arī e-grāmatā.

Šis jautājums bijis grūtākais, astoņi dalībnieki kļūdaini norādījuši 15 valodas.

3. Grāmatas autorei, tāpat kā romāna galvenajai varonei Indrai Tārandei, dzimšanas vieta ir Sibīrija.

Vienā atbildē par līdzību norādītas četras laulības.

4. Rakstnieces ilggadējs vaļasprieks ir izšūšana.

Ar šo jautājumu veicies vislabāk – visas atbildes bija pareizas.

5. Romānā aprakstīts viens no padomju okupācijas laika tabu tematiem – sekss jeb dzimumdzīve. Pareizā atbilde bija “paslēpta” intervijas tekstā.

Trīs konkursa dalībnieki par aizliegto tematu norādījuši komunistiskās partijas atklātu kritiku.

Konkurss

Konkurss “PAR Ukrainu”

Tamāras Horihas Zerņas romāns “Meitiņa” nupat saņēma Tarasa Ševčenko Ukrainas Nacionālo prēmiju – valsts augstāko apbalvojumu kultūrā. Latviski grāmatu iztulkojusi Māra Poļakova. Publicitātes foto

Balvās ukraiņu autores Tamāras Horihas Zerņas trīs grāmatas “Meitiņa” ar tulkotājas Māras Poļakovas personīgu veltījumu un parakstu.

1. Ko Ukrainā sauc par “Nebesna sotņa” jeb “Debesu simtnieku”?

A. Skulpturālu ansambli Maidana revolūcijā kritušajiem Kijivā

B. Piemiņas dienu Pašcieņas revolūcijas upuriem

C. Eiromaidana revolūcijas galvenos organizatorus

2. Holodomora laikā no 1932. līdz 1933. gadam Ukrainā no bada nomira vairāki miljoni cilvēku (aptuveno upuru skaitu lēš robežās no 2,2 līdz 10 miljoniem cilvēku), ko Ukrainas parlaments atzinis par genocīdu, savukārt Eiropas Parlaments savā rezolūcijā – par noziegumu pret cilvēci. Kas vainojams Ukrainas iedzīvotāju nāvē?

A. Ukrainas PSR nemākulīgā vadība

B. Padomju Savienības politika

C. Neražas gadi

3. Kas bija Stepans Bandera?

A. Viens no ukraiņu nacionālistu kustības līderiem 30.–50. gados

B. Ukraiņu Galīcijas armijas virspavēlnieks

C. Ukrainas Tautas republikas pirmais valdības vadītājs

4. Kad Ukrainā svin neatkarības dienu?

A. 16. jūlijā

B. 5. jūnijā

C. 24. augustā

5. Kādas zinības augstskolā studējis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis?

A. Aktiermākslu

B. Tieslietas

C. Sabiedriskās attiecības

Atbildes gaidām līdz 1. aprīlim (ieskaitot).

Balvas sūtījumā vai personīgi saņem no visām pareizajām atbildēm izlozē izvēlēti trīs autori. Izlozi veic grāmatas tulkotāja.

Atbildes sūtiet (varianti):

• pa pastu vēstulē, adresējot “Mājas Viesa” konkursam, Toma ielā 4, Rīga, LV-1003;

• e-pasta vēstulē uz adresi dace.terzena@latvijasmediji.lv;

• īsziņā (arī “WhatsApp”) uz tālruņa nr. 29107084;

• “Mājas Viesa” “Facebook” lapas ziņojumā, norādot savu e-pasta adresi vai tālruņa numuru.