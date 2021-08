Ilustratīvs attēls Foto: SHUTTERSTOCK

Apgriezienus uzņem konkurss "Sakoptākais mežs"







Ingrīda Mičāne, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Lielākajai daļai Latvijas privāto mežu īpašnieku apsaimniekošanas pieredze nu jau ir vairāk nekā 20 gadi, līdz ar to pieaugušas ne tikai saimnieku zināšanas, bet daudzi viņu īpašumi var kalpot arī par labu piemēru citiem.

Tādēļ Latvijas meža īpašnieku biedrība kopš 2017. gada ik gadu rīko konkursu “Sakoptākais mežs”. Mērķis – parādīt labos piemērus un pastāstīt par tiem sabiedrībai.

Konkursantus vērtē komisija, analizējot īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību to atjaunošanai, kopšanai, infrastruktūrai, ainavu plānošanai, zinātnisku metožu izmantošanai.

Konkurss notiek arī šogad, un komisija patlaban tikusi līdz otrajai kārtai, izvērtējot 13 pieteikumus un apskatēm klātienē izvirzot septiņus īpašumus.

Konkursa otrajā kārtā iekļuvis Andrejs Ierags no Madonas novada, Edgars Keičs no Bauskas novada, Juris Ozoliņš no Valmieras novada, Rišards Petraškēvics no Talsu novada, Aldis Bondars no Madonas novada, Rūdolfs un Silvija Paegles no Kuldīgas novada un Valdis Janitens no Limbažu novada.

“Līdzīgi kā iepriekšējos gados arī šogad saimnieki aktīvi pieteikušies konkursam, tāpēc komisijai nācās rūpīgi izvērtēt visus saņemtos pieteikumus, lai izvēlētos labākos. Prieks redzēt saimniekus, kuri ne tikai smagi strādā, bet arī ir gatavi atrādīt sava darba augļus un dalīties pieredzē. Vēlamies pateikties visiem, kas pieteicās. Arī tiem, kas šoreiz netika nākamajā kārtā,” norāda biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.

Konkursa otrajā kārtā žūrija dodas trijos izbraukumos. 5. augustā komisija pabija Limbažu un Valmieras novadā, 12. augustā – uz Bauskas un Madonas novadu, savukārt 19. augustā apciemos Talsu un Kuldīgas novadu.

Pēc apskates komisija noteiks, kurš no īpašumiem ir pelnījis “Sakoptākā meža” titulu.

Konkursa uzvarētāji šogad galvenajā balvā saņems motorinstrumentu jaunaudžu kopšanai, kā arī būs dāvanu kartes meža stādāmā vai dekoratīvā materiāla ieguvei, kas tiks sadalīti starp trīs visaugstāk novērtēto meža īpašumu saimniekiem.

Tāpat trīs visaugstāk novērtētie īpašnieki tiks nominēti prestižajai meža nozares gada balvai “Zelta čiekurs” nominācijā “Par ilgtspējīgu saimniekošanu”.

Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.