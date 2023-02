Foto: SHUTTERSTOCK

Konstatēts jauns sieviešu aptaukošanās faktors – tas ir gaisā! Ieteikt







Dace Bumbiere, “Planētas Noslēpumi”, AS “Latvijas Mediji”

Amerikāņu pētnieku komanda no Mičiganas universitātes laikā no 2000. līdz 2008. gadam rūpīgi sekoja 1654 brīvprātīgo sieviešu vecumā no 40 līdz 50 gadiem veselības stāvoklim, rezultātā secinot, ka tām brīvprātīgajām, kuras ilgāku laiku bija pakļautas piesārņota gaisa iedarbībai, bija novērojams ķermeņa svara palielinājums.

Proti, vēstīts, ka piesārņotā gaisa iedarbība bija saistīta ar lielāku tauku daudzumu organismā un ievērojami mazāku muskuļu masu tieši vidēja vecuma sievietēm. Piemēram, tauku nogulsnes esot palielinājušās par 4,5%. Un pētījums vienlaikus apliecinājis, ka augsts fiziskās aktivitātes līmenis efektīvi mazina vai vismaz kompensē piesārņota gaisa iedarbību.

Paši pētnieki pauduši, ka gatavojas izpētīt piesārņota gaisa iedarbību uz vīriešiem un tostarp arī citu vecumu diapazona sievietēm, kā arī censties saprast tos mehānismus, kas noteic šādu korelāciju.