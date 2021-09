Viesturs Koziols. Foto: Zane Bitere/LETA

Koziols ievēlēts IIHF Padomē







Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs Viesturs Koziols sestdien Sanktpēterburgā pēdējā kārtā tika ievēlēts Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) Padomē.

Sestdien Sanktpēterburgā IIHF Kongresā tika vēlēti jaunais organizācijas prezidents, viceprezidenti, Padome un citas juridiskās institūcijas.

IIHF Padomē ir 14 vietas, ko aizņem prezidents, viceprezidenti un deviņi ievēlētie Padomes locekļi. Ievērojot dzimumu līdztiesību, Padomē uzreiz tika iekļautas divas kandidējošās sievietes Žužanna Kolbehneire (Ungārija) un Marta Zavadzka (Polija).

Pirmajā kārtā vismaz 51% biedru atbalstu ieguva Heiki Hietanens (Somija), Anderss Larsons (Zviedrija), Pāvels Burē (Krievija), Raeto Rafainers (Šveice) un Andrea Džoss (Itālija). Otrajā kārtā Padomē tika ievēlēts tikai Vācijas pārstāvis Francs Reindls, kurš pirms tam zaudēja cīņā par prezidenta amatu.

Trešajā kārtā no četriem palikušajiem kandidātiem visvairāk balsu – 33 – saņēma Koziols, kurš kā pēdējais tika ievēlēts IIHF Padomē.

Tikmēr Disciplinārajā komitejā tika ievēlēta kādreizējā hokejiste un Latvijas sieviešu izlases menedžere, LHF medicīnas komitejas locekle Anna Verhoustinska.

Sestdien savu pēdējo dienu amatā aizvada IIHF prezidents Renē Fāzels. Uz nākamo termiņu šajā amatā tika ievēlēts Francijas Hokeja federācijas prezidents Liks Tārdifs.

Tikmēr par organizācijas pirmo viceprezidentu tika ievēlēts Petrs Bržīza no Čehijas, bet par reģionālajiem viceprezidentiem – Bobs Nikolsons no Kanādas (Amerikas zona), Aivazs Omorkanovs no Kirgizstānas (Āzija un Okeānija) un Henriks Bahs Nilsens no Dānijas (Eiropa un Āfrika).

1994.gada jūnijā šveicietis Fāzels tika ievēlēts IIHF prezidenta amatā un vēlāk pārvēlēts turpmākajās vēlēšanās 1998., 2003., 2008., 2012. un 2016.gadā.