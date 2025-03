Kozlovskis par Leģionāru piemiņas dienu: “Mēs esam gatavi, bet nevaram izvairīties un izslēgt kādus izlēcienus vai provokācijas” Ieteikt







TV24 raidījumā “Ziņu TOP”, jautājot par drošības riskiem un iespējamajām provokācijām sestdien, 16.martā, Leģionāru piemiņas dienā, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) sacīja, ka Valsts policija gatavojas iespējamajām provokācijām un “strādā pēc noteikta plāna”, savukārt Valsts Drošības dienests (VDD) strādā “pastiprinātā režīmā”.

“Varu šobrīd apstiprināt, ka nav konstatētas iespējamās organizētās provokācijas. Šādas informācijas nav. Šodien ir 12.marts [TV24 raidījums ēterā], bet līdz 16.martam viss var strauji mainīties. Protams, individuālas provokācijas mēs neizslēdzam, bet gatavojamies, strādāsim,” turpināja teikt Kozlovskis.

Iekšlietu ministrs intervijā norādīja, ka Valsts policijā tiks izveidots arī operatīvās vadības centrs.

“Ne tikai Rīgā strādāsim, arī Lestenē, Liepājā, Ventpilī un citās vietās, kur šādi pasākumi tiks organizēti. Teikšu tā, ka mēs esam gatavi, bet nevaram izvairīties un izslēgt kādus izlēcienus vai provokācijas. Ja mainīsies situācija un būs nepieciešami kaut kādi pasākumi, lai liegtu iedzīvotājiem kaut kur piekļūt vai pārvietoties, kas varbūt nav saskaņā ar šo vienkāršo plānu, tad, protams, savlaicīgi informēsim, bet pašlaik ceru, ka nenotiks nekas negaidīts un neprognozēts,” tā intervijā TV24 raidījumā “Ziņu TOP” atzina iekšlietu ministrs Kozlovskis, runājot par iekšlietu resora dienestu gatavošanos Leģionāru piemiņas dienai sestdien, 16.martā.

Iekšlietu ministrs apliecināja, ka “dienesti ir gatavi” un darīs visu, lai Leģionāru piemiņas dienas pasākumi dažādās Latvijas vietās aizritētu mierīgā gaistonē, un, lai personas, kas tur būs pulcējušās, varētu pieminēt Otrā pasaules kara laikā bojā gājušos biedrus.

Kozlovskis intervijā TV24 raidījumā vēl atzina, ka pēdējos gados ir novērots, ka Krievija šādās leģonāru piemiņas reizēs no “maigās varas” vārdiem pāriet “uz konkrētiem sabotāžas aktiem”. Tāpēc iekšlietu ministrs arī šogad neizslēdz tādu iespēju no Krievijas puses, jo “viņi tam velta arvien vairāk līdzekļus”.

Zināms, ka Rīgā ir pieteikts gājiens un ziedu nolikšana sestdien, 16.martā, kad tradicionāli tiek pieminēti Otrajā pasaules karā kritušie latviešu leģionāri, vēstīja LETA.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, pasākumu pieteikusi biedrība “VK Vilki”. Iepriekš to tradicionāli pieteica biedrības “Daugavas vanagi Latvijā” Limbažu nodaļa. “VK Vilki” pieteikuši pasākumu no plkst.9.45 līdz 11.45. Plānots gājiens no Skārņu ielas uz Brīvības pieminekli, bet pēc tam paredzēta ziedu nolikšana. Plānots, ka pasākumā piedalīsies 100 dalībnieki.

Jau vēstīts, ka katru gadu 16.martā Rīgā un Lestenē notiek Otrajā pasaules karā kritušo latviešu leģionāru piemiņas pasākumi.

Leģionāru piemiņas diena 16.martā ir neoficiāla piemiņas diena, kad latviešu leģiona veterāni un citi cilvēki piemin valsts iedzīvotājus, kuri cīnījās Vācijas bruņotajos spēkos latviešu leģiona sastāvā. Daļa cilvēku uzskata, ka šie cilvēki cerējuši cīnīties par neatkarīgu Latviju, citi – ka viņi bijuši fašistu līdzskrējēji, bet vēl citi – ka kara laika apstākļu upuri, kuri pret savu gribu nonākuši frontē.

