Kreituse: Būs cīņa uz dzīvību un nāvi, lai Kariņš nezaudētu premjera posteni Ieteikt







“Valdības pamats jeb arhitektūra ir sašķobījies, un mēs zinām, ja pamats nav, tad māja sāk pamazām brukt,” raksturojot pēdējo dienu notikumus Latvijas politikā, RīgaTV 24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” norādīja politoloģe Ilga Kreituse.

“Premjeram Kariņam ir jātiek skaidrībā, cik un kādas valdības struktūras pārstāves konkrētās partijas,” uzsver I.Kreituse.

Viņa arī norāda, ka cilvēku skaits frakcijās ir izmainījies un diezgan neloģiski būtu, ja mazākā Saeimas frakcija pārstāvētu trīs ministrus valdībā. “Proporcija netiek ievērota un varētu rasties pretenzijas.”

“Vai jumts-premjers noturēsies, es šodien neteiktu atbildi “jā” par to, ka Kariņa kungs paliks amatā. Es to nevaru teikt. Bet to, ka būs cīņa uz dzīvību un nāvi, lai Kariņa kungs nezaudētu premjera posteni, tā būs noteikti.

“Jaunajai Vienotībai” tas ir patiešām dzīvības un nāves jautājums, jo viņi zina, ko nozīmē, esot ne pie varas un tās veidošanas, ātri zaudēt it kā augošo reitingu un nonākt uz šo nāves robežu 3%,” savā viedoklī raidījumā norādīja politoloģe.



















































Latvijas premjerministrs Krišjānis Kariņš