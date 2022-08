Krievi joprojām karo pēc sovjetu stila, lai mēģinātu nospiest ukraiņus ar masu un ar artilēriju Ieteikt







Jānis Slaidiņš, NBS kapteinis un Zemessardzes štāba virsnieks TV24 tiešraidē analizēja aktuālo situācija Ukrainas – Krievijas karā:

Krievija izskatās pēc Romānovu impērijas izbāzeņa, kas piebāzts ar vati un pārsiets ar Georga lentīti.

Krievijas aizsardzības ministrs Šoigu augstāko virsnieku sapulcē it kā esot apstiprinājis KF ekspremjera Dmitrija Medvedeva paziņojumu par Padomju Savienības atjaunošanas centieniem – iespējamo Gruzijas un Kazahstānas okupēšanu jaunu karu gaitā.

Krievi mēģināja uzlauzt fronti pie Dementjevas Harkivas virzienā, fronte tika stabilizēta ukraiņu pretuzbrukuma rezultātā.

Pie Izjumas ukraiņi ir atbrīvojuši vienu apdzīvotu vietu Dibrivnu un sasituši krievu pārceltuvi pār Severskij–Doņec, tur ir Ahilleja papēdis krievu armijai – apgādes punkti, štābi un lieli ceļu krustojumi.

Bezpilotu droni nodara lielus zaudējumus abu armiju pusēs, trāpot taisni ierakumos un ievainojot vai nogalinot kājniekus.

Slovjanskas frontē uzbrukumi uz Sivirsku nav atjaunojušies.

Pie Bahmutas krievu uzbrukumi ir pastiprinājušies pret Solidaru un citviet ar frontē palikušajām vienībām. Ukraiņi ir atkāpušies, krievi veic triecienus no trijām pusēm, virzoties tuvāk Bahmutai.

Nav drošas informācijas, kurš patlaban kontrolē apdzīvoto vietu Piski. Kaujas tur turpinās.

No ziemeļu puses krievu spēki cenšas apiet Avdijivku, krieviem katrs metrs jāizcīna ar kaujām. Ukraiņi secīgi atkāpjas. Pie Marinkas ukraiņi atvairījuši visus uzbrukumus.

Kopš 22. jūlija Zaporižjes sektorā Ukrainas bruņotie spēki nav atdevuši ne metru aizsardzības pozīciju. Ukraiņu vienība nesen iegājusi krievu aizmugurē, ierīkojuši slēpni un iznīcinājuši vairākas automašīnas ar armijniekiem.

Mikolajevā līdz pirmdienai izsludināta komandantstunda un 100 ASV dolāru balva, lai izskaitļotu kādu (-us) civilo spiegu (-us), kas no attāluma koriģē Krievijas artilērijas triecienus.

Hersonas sektorā Krievija vairs neuzbrūk Krivijrih un metodiski veido uzbrukuma grupējumu. Viņu apgāde gan nav uzdevumu augstumos, jo HIMARS neļauj izveidot apgādes punktus 20 – 30 km atstatu no frontes līnijas. Tur krievi uzaudzē spēkus, uzskata ukraiņu izlūki. Baltkrievija cītīgi apgādā ar munīciju krievu armiju no savām noliktavām, tātad krieviem šāviņu nepietrūks, bet līdz ar to izskatās, ka munīcija nebūs nepieciešama baltkrievu uzbrukumam no sāniem.

Iznīcinātas četras S–300 iekārtas un radiolokācijas stacija, kam bija jāpalīdz veidot ballistisko raķešu lidojuma trajektoriju.

Teroristu līderis Igors Girkins ironizējot: “Tā kā strādā HIMARS sistēmas, visu cieņu – tās ir precīzas, man daudzi draugi nav vairs šaisaulē. Krievijas aizsardzības ministrs Šoigu ir “lemesis” un “finiera ģenerālis”.”

Kremļa pārstāvis Peskovs vispār publiski noliedz privātās armijas “Vagner” pastāvēšanu, kaut gan “Rossija” propagandas raidījumā “Zvezda” viņu kaujinieki tiek apbalvoti.

Krievu gūstā atrodas ap 7000 ukraiņu karavīru, kas ir gandrīz divas pilnas brigādes. Diezin vai viņi tiks drīzumā atbrīvoti.

Aktīvi kļuvuši Luhanskas apgabala partizāni, kas posta dzelzceļu. Tikmēr krievu armijnieki okupācijas zonā ķer uz ielām, veikalos un stacijās vīriešus vecumā no 18 līdz 60 gadiem un piespiedu kārtā sūta okupācijas karaspēka rindās uz fronti tikai tam, lai iztaustītu ukraiņu pozīciju vājās vietas.

Esmu apkopojis: kopš iebrukuma sākuma 24. februārī jau ap 20% Ukrainas teritorijas ir ieņemta, kas ir daudz vairāk nekā 2014. gadā.