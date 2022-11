“Krievietēm jādzemdē vairāk, lai nav žēl un ir ko dot karam,” tā skarbi izsakās priesteris Ieteikt







Soctīklos izplatīts kāds diezgan skarba satura video, kur redzams fragments no kāda Krievijas TV raidījuma. Raidījuma vadītāja ilustrē situāciju, kur kāda ģimene pārdevusi visu, kas viņiem pieder, lai var savu vienīgo dēlu aizsūtīt prom no Krievijas, konkrēti uz Spāniju, Kanāriju salām, lai tādejādi savu bērnu paglābtu no kara, no mobilizācijas.

Raidījuma viesis, priesteris, par ko tādu bija pilnībā sašutis, sakot, ka tā tam nevajadzētu notikt, ka tas ir kauns un negods: “Dievs katrai dāmai ir devis iespēju dzemdēt daudzus bērniņus.

Ja šī dāma izpilda dievišķo vēlmi apaugļoties un vairoties, nevis ievēro pretdievišķos, mākslīgos līdzekļus pret grūtniecību, tad bērniņš nebūs viens, bet vairāki, attiecīgi – viņai nebūs žēl šķirties

un atdot kādus no bērniem.” Priesteris vēl nosaka – velns nav tik melns, kā to mālē.