Interpols uzsācis izmeklēšanu pret Krieviju saistībā ar aizdomām par cilvēku tirdzniecību, kas saistīta ar afrikāņu sieviešu vervēšanu darbam dronu ražošanas rūpnīcā Tatarstānas republikas īpašajā ekonomiskajā zonā “Alabuga”. Par to ziņo The Moscow Times, atsaucoties uz starptautiskiem avotiem un Interpola paziņojumiem.

Rūpnīca “Alabuga”, kas ražo bezpilota lidaparātus, tostarp tos, kas tiek izmantoti uzbrukumiem Ukrainā, plāno gandrīz 25 reizes palielināt sieviešu darbaspēka piesaisti no nabadzīgām Āfrikas valstīm, piemēram, Kenijas, Ugandas, Ruandas un Botsvānas.

Saskaņā ar Interpola datiem, kopš 2022. gada, kad tika uzsākta programma “Alabuga Start”, rūpnīcā jau ir nodarbinātas aptuveni 350 sievietes no Āfrikas, galvenokārt vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Šīs sievietes tiek vervētas ar solījumiem par augstām algām, bezmaksas mājokli un izglītības iespējām, taču realitāte izrādās krasi atšķirīga.

Interpols norāda, ka vervēšanas process rada aizdomas par cilvēku tirdzniecību, jo sievietes tiek pakļautas ekspluatācijai smagos darba apstākļos. Viņām tiek piedāvāti līgumi, kas sola algu aptuveni 700–1000 ASV dolāru apmērā mēnesī, kas ir ievērojami augstāka par vidējiem ienākumiem viņu izcelsmes valstīs.

Tomēr, ierodoties Krievijā, daudzas saskaras ar algas samazināšanu, konfiscētiem dokumentiem un ierobežotu pārvietošanās brīvību. Dažos gadījumos sievietes ir spiestas strādāt 12–14 stundas dienā, bez pienācīgām atpūtas iespējām un ar minimālu sociālo aizsardzību.

Botsvānas varas iestādes, sadarbojoties ar Interpolu, uzsākušas izmeklēšanu, reaģējot uz sūdzībām no ģimenēm, kuru radinieces devušās uz Krieviju. Viens no gadījumiem, kas piesaistījis uzmanību, ir 22 gadus vecas sievietes no Kenijas stāsts, kura apgalvo, ka viņas pase tika atņemta un viņa tika piespiesta parakstīt jaunu līgumu ar zemāku algu. Interpola pārstāvis sacīja: “Mēs redzam skaidras cilvēku tirdzniecības pazīmes, tostarp maldināšanu vervēšanas procesā, ekspluatāciju un brīvības ierobežošanu.”

Krievijas varas iestādes noliedz apsūdzības, apgalvojot, ka “Alabuga Start” ir likumīga programma, kas piedāvā darba iespējas un profesionālo apmācību. Tatarstānas reģiona administrācija paziņojusi, ka rūpnīca nodrošina “modernus darba apstākļus” un ka visi darbinieki strādā brīvprātīgi. Tomēr neatkarīgi avoti, tostarp cilvēktiesību organizācijas, ziņo par sistemātiskiem pārkāpumiem, tostarp darbinieku izolāciju no ārpasaules un draudiem tiem, kuri mēģina pamest darbu.

Interpols sadarbojas ar Āfrikas valstu tiesībsargājošajām iestādēm, lai izsekotu vervēšanas tīklam, kas, domājams, ietver starpniekus Kenijā un Ugandā. Tiek ziņots, ka vervētāji izmanto sociālos tīklus un vietējās aģentūras, lai piesaistītu jaunas sievietes, solot “dzīvi mainošas iespējas”.

Papildus tam Interpols izmeklē, vai programma ir saistīta ar plašāku Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu, kas izmanto lētu darbaspēku, lai palielinātu ieroču ražošanu.

Starptautiskā sabiedrība, tostarp ANO Cilvēktiesību padome, ir paudusi bažas par situāciju, aicinot Krieviju nodrošināt caurskatāmu izmeklēšanu. Tikmēr Krievijas Ārlietu ministrija apsūdzības nosaukusi par “politiski motivētām” un apgalvo, ka tās ir daļa no Rietumu kampaņas, lai diskreditētu Krieviju.

Raksta noslēgumā teikts, ka Interpola izmeklēšana turpinās, un tā var novest pie sankcijām pret atsevišķiem “Alabuga” vadītājiem vai pat plašākām starptautiskām sekām, ja tiks apstiprinātas apsūdzības par cilvēku tirdzniecību. Situācija izraisījusi plašu rezonansi sociālajos tīklos, kur daudzi lietotāji pauž sašutumu par Āfrikas sieviešu ekspluatāciju Krievijas militārajā rūpniecībā.